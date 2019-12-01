影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



駕駛人注意了！苗栗縣境內第一處實施「區間測速」的西濱快速公路通霄鎮北上路段，今天零時起已開始執法取締，平均速限90公里，這段路10月起開始2個月的宣導期，期間測到的超速案竟高達約1萬5000件，但因宣導期免罰，今天起宣導期已結束，如果被測到超速，罰單至少3000元起跳。

西濱快速公路在苗栗縣首段實施區間測速的路段為122.6公里至115.6公里的南通灣到白沙屯間北上路段；目前南下通霄至苑裡路段(122.3公里至130.2公里)的區間測速也已完成系統建置，至於何時執法取締，目前苗栗縣警局及公路總局仍在協調，預計在春節前或春節後實施，執法前也將有一段宣導期。

一般固定式測速桿僅能單點測速取締，實施區間測速可將速度控制範圍由點擴大至線，車輛通過區間測速起點及終點時，測速系統設備將辨識車牌及記錄通過時間，自動計算平均速率，超過平均速限將告發取締；依道路交通管理處罰條例規定，超速20公里內罰3000元，逾20未滿40公里3500元，逾40未滿60公里5000元。