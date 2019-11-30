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中和巷弄起衝突！一輛車對決三輛機車 警逮七人送辦

男子肚餓累倒娃娃機店內 樹林暖警主動關心送他返家

2019-11-30 20:28聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市樹林區今天凌晨2名員警在執行巡邏勤務時，突然見到路旁的娃娃機店內，竟然有1名男子癱倒在店內，員警擔心男子是因疾病昏倒，急忙上前關心，才發現他是因為天氣冷又肚子餓，才會累到沒力氣動，只好躺在地板上休息，員警主動替他聯絡家人，順利讓他回家休息。

餓到累倒的林姓男子（25歲）今天凌晨1時許，被樹林警分局山佳派出所的警員陳昱豪及洪家偉發現橫躺在中山路3段上某夾娃娃機店內，員警疑惑怎麼會有人半夜無故倒在店內，以為是民眾發生疾病昏倒，急忙上前關心。

警員上前拍拍男子的手臂，他才漸漸緩過神來、張開眼睛瞇了警員一眼，員警隨即問他，怎麼半夜會躺在這，林男才虛弱地回答「好冷，而且肚子好餓」，警員才馬上將神情恍惚的林男帶回派出所內休息，並聯絡家屬，還立刻泡了碗泡麵讓他充飢。

警方透過系統查詢到男子資料，才發現他竟然家住桃園市蘆竹，立刻通知男子的父親前來將他帶回。林父表示，兒子因為有中度智能障礙，日前離家後就不知去向，家人雖心急如焚到處尋找都沒有下文，好險接到警察的電話才終於放下心中的大石，讓他平安返家。

樹林警分局提醒民眾，如果家中有失智的家屬，可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可至戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬，也要多加陪伴並留意，防範走失情形發生。

老父從桃園連夜趕來樹林，順利接回失蹤離家多日的兒子。記者巫鴻瑋／翻攝
老父從桃園連夜趕來樹林，順利接回失蹤離家多日的兒子。記者巫鴻瑋／翻攝
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