男子肚餓累倒娃娃機店內 樹林暖警主動關心送他返家

2019-11-30 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北即時報導



新北市樹林區今天凌晨2名員警在執行巡邏勤務時，突然見到路旁的娃娃機店內，竟然有1名男子癱倒在店內，員警擔心男子是因疾病昏倒，急忙上前關心，才發現他是因為天氣冷又肚子餓，才會累到沒力氣動，只好躺在地板上休息，員警主動替他聯絡家人，順利讓他回家休息。

餓到累倒的林姓男子（25歲）今天凌晨1時許，被樹林警分局山佳派出所的警員陳昱豪及洪家偉發現橫躺在中山路3段上某夾娃娃機店內，員警疑惑怎麼會有人半夜無故倒在店內，以為是民眾發生疾病昏倒，急忙上前關心。

警員上前拍拍男子的手臂，他才漸漸緩過神來、張開眼睛瞇了警員一眼，員警隨即問他，怎麼半夜會躺在這，林男才虛弱地回答「好冷，而且肚子好餓」，警員才馬上將神情恍惚的林男帶回派出所內休息，並聯絡家屬，還立刻泡了碗泡麵讓他充飢。

警方透過系統查詢到男子資料，才發現他竟然家住桃園市蘆竹，立刻通知男子的父親前來將他帶回。林父表示，兒子因為有中度智能障礙，日前離家後就不知去向，家人雖心急如焚到處尋找都沒有下文，好險接到警察的電話才終於放下心中的大石，讓他平安返家。