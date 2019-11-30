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影／蔡賴台南總部遭蛋洗 警方已抓到嫌犯

2019-11-30 16:38聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

蔡賴配台南競選總部今日凌晨2時遭不明人士丟雞蛋攻擊，台南市警五分局公園派出所12時30分據報後趕往現場，發現看板上有1蛋著點，地面上有3顆蛋殼，經調閱監視器，發現該名黑衣男子持一袋雞蛋，朝看板丟擲雞蛋，事後作勢拍照存證。傍晚在安南區，抓到嫌犯。

據調查，該名不明男子徒步前往總部現場，從塑膠袋內拿出雞蛋，朝蔡賴看板砸了3顆雞蛋，其中1顆砸中賴清德肖像臉頰，2顆未中。事後作勢拍照存證後，男子再徒步離開現場。

警方表示，經擴大調閱周遭監視器，積極偵辦中。警方呼籲，選舉期間，民眾務必保持理性與自制，不可破壞或實施暴力，否則將依法究辦。

看板上有1蛋著點，地面上有3顆蛋殼，經調閱監視器，發現該名黑衣男子持一袋雞蛋，朝...
看板上有1蛋著點，地面上有3顆蛋殼，經調閱監視器，發現該名黑衣男子持一袋雞蛋，朝看板丟擲雞蛋。記者邵心杰／攝影
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蔡賴配台南競選總部今日凌晨2時遭不明人士丟雞蛋攻擊。記者邵心杰／攝影
蔡賴配台南競選總部今日凌晨2時遭不明人士丟雞蛋攻擊。記者邵心杰／攝影
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雞蛋塑膠袋

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