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老翁跟團遊高雄失蹤 獨離飯店18公里嚇壞家人

2019-11-30 14:46聯合報 記者林保光／高雄即時報導

失智的台中廖姓老翁與妻子跟團遊高雄，下榻飯店後，老翁卻趁妻子不注意，半夜獨自外出「趴趴走」。妻子醒來不見他的蹤影，趕緊報警協尋，沒想到老翁已在高雄街頭閒逛了10小時，因精神不佳在路上徘徊，熱心民眾報警協助，才幫他聯絡到家人，發現他迷路走了至少18公里，讓員警和家人都吃驚。

65歲的廖姓老翁因車禍後出現失智現象，日前隨妻子參加社區老人會到高雄旅遊，住進高雄市鹽埕區某飯店後，隔天凌晨，他趁妻子已經睡沉，獨自離開飯店失蹤，直到隔天中午，路人發現他在路上徘徊，他已在小港區，距離下榻的飯店已18公里。

警方了解，老翁獨自離開飯店約5小時後，就到處閒逛，從鹽埕走到小港，妻子醒來找不到他，妻子和旅行團成員在飯店附近找不到老翁，趕緊向鹽埕警分局求助。鹽埕警分局員警查詢發現，老翁在凌晨2點多獨自離開飯店，去向不明。

老翁的2個女兒接到父親失蹤的消息，也趕下高雄，租機車到處找尋他的下落，但沒找到人。直到在小港區的路人發現老翁精神狀況不佳，又說不出住哪裡，獨自1人在路上徘徊，才向小港警分局小港派出所報案。警方以人臉辨識系統查詢身分，聯絡到他妻子，得悉老翁失智找不回飯店，失蹤10小時，已走了18公里。

跟團南下高雄旅遊的老翁（右二）半夜獨自外出，失蹤10小時，走了至少18公里路才被...
跟團南下高雄旅遊的老翁（右二）半夜獨自外出，失蹤10小時，走了至少18公里路才被熱心民眾發現，報警找到家人。記者林保光／翻攝
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老翁失蹤失智

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