老翁跟團遊高雄失蹤 獨離飯店18公里嚇壞家人

2019-11-30 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



失智的台中廖姓老翁與妻子跟團遊高雄，下榻飯店後，老翁卻趁妻子不注意，半夜獨自外出「趴趴走」。妻子醒來不見他的蹤影，趕緊報警協尋，沒想到老翁已在高雄街頭閒逛了10小時，因精神不佳在路上徘徊，熱心民眾報警協助，才幫他聯絡到家人，發現他迷路走了至少18公里，讓員警和家人都吃驚。

65歲的廖姓老翁因車禍後出現失智現象，日前隨妻子參加社區老人會到高雄旅遊，住進高雄市鹽埕區某飯店後，隔天凌晨，他趁妻子已經睡沉，獨自離開飯店失蹤，直到隔天中午，路人發現他在路上徘徊，他已在小港區，距離下榻的飯店已18公里。

警方了解，老翁獨自離開飯店約5小時後，就到處閒逛，從鹽埕走到小港，妻子醒來找不到他，妻子和旅行團成員在飯店附近找不到老翁，趕緊向鹽埕警分局求助。鹽埕警分局員警查詢發現，老翁在凌晨2點多獨自離開飯店，去向不明。