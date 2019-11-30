桃園某托嬰中心疑虐童 市府社會局介入調查

2019-11-30 14:52 中央社 桃園30日電



桃園市一家托嬰中心傳出疑似虐童案，有網友將影片上傳臉書，畫面中保母以手拍打幼童臉頰，甚至還有超時、過夜及聘請無照保母等問題，桃園市政府社會局已介入調查。

有網友在社群軟體指控，桃園市一家托嬰中心，不但長期有超時、過夜等問題，甚至還聘請無照保母，保母還會施虐受照顧的兒童。

透過網友上傳的監視畫面可以看見，金姓保母以手拍打幼童臉頰，時間約30秒，期間幼童的頭部不斷晃動，另外金姓保母在為幼童包尿布時，也疑似大力將幼童抱起並拍打背部引發爭議。

家長指出，多次詢問托嬰中心，園方都未解釋孩子臉部經常紅腫的原因，孩子在看到與金姓保母年紀相仿的女性時，也會突然大哭，擔心孩子曾遭受粗暴對待，家長在辦理轉班後，上述狀況才獲得改善。

對於家長及網友的指控，鄭姓園長表示，金姓保母管教方式雖然嚴厲，但不曾聽過有家長指控保母的粗暴行為，目前金姓保母已口頭請辭，未來也會配合調查。

社會局表示，由於監視器畫面時間在4月，是否有虐待幼童行為有待釐清，稽查人員除了現場實際抽看監視影像外，並要求業者提供全部監視器畫面以釐清真相，同時也要求園方及金姓保母說明，若查證屬實，將可依兒少法開罰，最高可處新台幣60萬元罰款。

社會局人員指出，市府在接獲訊息後啟動調查，發現園方確實有逾時托育及聘雇未核備人員的情況，除了依法開罰也要求園方限期改善。

警方表示，在接獲網路訊息後，已經主動介入調查，也通知相關人員到案說明。