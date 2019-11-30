老翁遭騙險匯200萬 警局所長換便服扮民眾阻詐

2019-11-30 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市一名65歲的老翁昨天到銀行欲匯款200萬元，行員機警察覺有異，南崁派出所接獲報案後，所長靈機一動換上便服，假裝是ㄧ般民眾與員警一同關心老翁，讓對方降低防備心，讓老翁將事發經過一一吐實，成功阻止被害人匯款。

蘆竹區中正路上有一名老翁打算匯款新台幣200萬元，行員察覺有異馬上向警方報案，南崁派出所所長陳頤駿隨即換上便服，假扮成一般民眾配合制服警察一搭一唱演出，最後才成功讓老翁信服、放下戒備心，才吐露出日前接到電話，聲稱行動電話帳號遭歹徒冒用詐財，須將銀行帳戶內的積蓄分批轉存到另個安全帳戶。

陳頤駿表示，不少詐騙集團會恐嚇被害人，因為有保密條款所以不能跟警察說，導致許多民眾遇上詐騙集團時會對制服員警產生恐懼、不願意與員警坦承事發經過，加上當時他人正好在派出所處理公務，才換上便服扮演一般民眾，與制服員警一起關心老翁，降低防備心讓老翁說出實情，最後老翁認清自己遭詐的事實，同意與員警前往派出所報案，保住畢生積蓄。