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老翁遭騙險匯200萬 警局所長換便服扮民眾阻詐

2019-11-30 14:19聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市一名65歲的老翁昨天到銀行欲匯款200萬元，行員機警察覺有異，南崁派出所接獲報案後，所長靈機一動換上便服，假裝是ㄧ般民眾與員警一同關心老翁，讓對方降低防備心，讓老翁將事發經過一一吐實，成功阻止被害人匯款。

蘆竹區中正路上有一名老翁打算匯款新台幣200萬元，行員察覺有異馬上向警方報案，南崁派出所所長陳頤駿隨即換上便服，假扮成一般民眾配合制服警察一搭一唱演出，最後才成功讓老翁信服、放下戒備心，才吐露出日前接到電話，聲稱行動電話帳號遭歹徒冒用詐財，須將銀行帳戶內的積蓄分批轉存到另個安全帳戶。

陳頤駿表示，不少詐騙集團會恐嚇被害人，因為有保密條款所以不能跟警察說，導致許多民眾遇上詐騙集團時會對制服員警產生恐懼、不願意與員警坦承事發經過，加上當時他人正好在派出所處理公務，才換上便服扮演一般民眾，與制服員警一起關心老翁，降低防備心讓老翁說出實情，最後老翁認清自己遭詐的事實，同意與員警前往派出所報案，保住畢生積蓄。

蘆竹分局呼籲，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

桃園蘆竹警方昨日靈機一動換上便服，與制服警察一搭一唱，成功阻止200萬元的詐騙案...
桃園蘆竹警方昨日靈機一動換上便服，與制服警察一搭一唱，成功阻止200萬元的詐騙案。圖／蘆竹警分局提供
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老翁詐騙集團警察

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