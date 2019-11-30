影／漁船船東疑中風 海巡偉星艦馳航救人

2019-11-30 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



東港籍漁船「金春號」出海作業，在距離高雄約1000多公里的沖之島海域，黃姓船長突然手腳不聽使喚，疑出現中風現象，海巡署接獲求援，立即出動偉星艦趕往救人，但因海象差，無法將船長接上船，請求空勤總隊直升機吊掛，也無功而返，只好一路戒護漁船返回東港，將船長送醫，暫無生命危險。

據了解，金春號漁船10月8日自屏東東港出港，船上有台灣籍黃姓船長和6名印尼漁工，只有黃姓船長會開船。

11月24日上午7點20分，金春號在沖之鳥島北北西方232海里，距離高雄約870海里（約1611公里）作業，突然黃姓船長疑似中風，船長設定好自動航行，向海巡署求救，海巡署艦隊分署接報，請醫師評估狀況，並透過漁業署聯繫漁船公司和家屬，原本要請船員將船長送往日本就醫，但其他船員不會開船，附近又沒其他漁船可救援，艦隊分署決定派遣高雄機動海巡隊1900噸級的偉星艦，25日與船公司指派的郭姓船長一同出海救人。

11月26日深夜，偉星艦在鵝鑾鼻東方約365海里發現金春號，隔天清晨，立即靠近金春號，先由郭姓船長先跳上金春號接替駕船，試著將黃姓船長接上船。但是，當時海象不佳，風力7至8級，陣風達10級，浪高3至4公尺，黃姓船長又左手和雙腳不聽使喚，無法跳上偉星艦，艦隊分署即通報空勤總隊派直升機救人。