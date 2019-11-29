竹市交通違規檢舉提升網速與容量 達人檢舉量暴增

新竹市交通違規檢舉案件是非6都第1名，1年透過交通違規檢舉專區檢舉多達8萬多件，過去受限頻寬影響上傳速度及檔案大小，交通隊將檢舉專區網頁大幅改版，每案上傳容量從20MB提高至80MB，簡化檢舉流程與後端處理，縮短檢舉與舉發時間，改版10天就受理2406件，檢舉達人大讚秒傳。

交通隊指出，竹市檢舉達人大都是長期性檢舉，尤其通勤族都非常專業，每天下班後整理通勤途中行車記錄器拍到的違規影片，上傳檢舉，去年檢舉專區就受理8萬1208件，舉發5萬6327件，舉發率達69.36%，今年1至10月檢舉案件也達6萬8893件，舉發5萬1653件，舉發率74.98%，以違停及未打方向燈等違規居多。

交通隊表示，由於上傳影片、相片檢舉需填寫檢舉人姓名、違規事實、地點等相關資料，且受限頻寬影響上傳速度及檔案大小有限制，過去流程非常不便，因此大幅修改檢舉系統，身分驗證當日只需驗證1次，無需逐案驗證，輸登欄採下拉式選單設計，無需逐筆查詢。

交通隊也申請GSN光纖網路多機型300／100M網路服務，提升網路頻寬，縮短上傳時間，每案上傳總容量從20MB大幅提升至80MB，新增影片格式自動轉檔及後台截圖功能，提升員警處理時效，大幅縮短舉發時間。

新系統15日改版後，引起不少檢舉達人稱讚，簡化檢舉程序更加方便，相片、影片上傳速度快，解析度、畫質也好，交通隊統計，10天就上傳多達2406件，檢舉案大增，提醒用路人遵守交通規則，以免被檢舉受罰。