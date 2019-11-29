貨輪汙染北海岸判賠1.6億 漁民：不知會汙染多少年

2019-11-29 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



針對德翔台北貨輪汙染案，台北地方法院判判德翔海運應賠償1.6億餘元，新北市金山區漁會理事長許國亮說，這個金額雖然和求償的金額仍有一些落差，但還是勉強可以接受，但這似乎只賠償第一年的損失來計算，後續幾年的汙染是肉眼看不到的。

許國亮表示，當初提出求償的金額要如何運用、補償都有很清楚的討論，也經過專家評估，專家認為汙染以第一年最為嚴重，後續幾年汙染及影響逐年降低，但可能沉入海底，只是肉眼看不出來，汙染仍在，法院判決並未賠償後續幾年的漁民的疑慮。但已比當初德翔願賠的金額高出許多，勉強可接受，只是不完全符合漁民的期待。如果判決確定，會再召開臨時會看金額如何運用。

金山簡姓漁民說，當時有好長一段時間無法出海捕魚，法院判賠一億六千萬元，是還可以勉強接受，但這只是針對第一年的損失的賠償金額補償，會汙染到幾年很難說，「漁民關心的判貼的錢，真正補償分到漁民手中有多少錢」。