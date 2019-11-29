影／台中工地工人打群架？ 警消：未接獲報案

2019-11-29 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



臉書社群「黑色豪門企業」今上傳一段影片，畫面中一群疑似工地工人爆發口角，進而「就地取材」拿木棒、塑膠棒揮打，還有人丟擲木棒、三角錐，大喊「你給我過來啊」等話語，一旁則有7、8名頭戴白色工地帽的男子以身阻擋，不停喊「好了拉」、「好了」。截至目前為止，警方與消防局均未接獲報案，警方表示，已派員實地訪查中，持續追查滋事分子，全案朝社維法偵辦。

今天傍晚4點多，臉書社群「黑色豪門企業」發布一則「2019/11/29 台中天氣冷運動一下09:20西安街上」影片，片中地點疑似在西屯區福星北路182巷附近工地，5、6名工人「就地取材」，拿工地現場放置的木條、塑膠棒揮打，還有人丟擲三角錐、木條、塑膠條，大聲叫囂三字經、「你給我過來啊」等話語，一旁則有7、8名頭戴白色工地帽的男子以身阻擋，不停喊「好了拉」、「好了」。

這段影片吸引百名網友留言，有網友嘲諷，「天冷運動運動」、「小心不要惹做工地的人」、「由於保力達，維士比喝太多，精力旺盛出操，晚上還可以繼續拼高粱跟啤酒！」，也有網友心疼，「都是甘苦人，就不能好好說嗎？」。