科技執法將上路 基隆公車停靠區24小時舉發違規停車

2019-11-29 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市警局在仁五路公車停靠區域裝妥「科技執法設備」，今年12月起宣導1個月，明年啟用。系統偵測到車輛停靠，路旁電子看板會顯示禁停標誌及「開單舉發，請勿臨停」文字，提醒駕駛人駛離。停車超過1分鐘，系統就會自動蒐證傳送逕行舉發系統，依法舉發。

市警局交通隊表示，為了讓公車能順利停靠、駛離仁五路站牌及乘客安全，維持交通順暢，已在仁五路公車停靠區建置「違規停車自動偵測執法系統」，取締違規停車。

這套設備造價360萬元，未來如執行成效良好，有助改善公車站違停亂象，警方將推廣至本市其他違規停車嚴重路段及公車站。

市警局長詹永茂表示，科技執法的目的不是開罰，而是希望提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的違規停車的行為與習慣，請用路人配合。

交通隊副隊長吳誌權說，自動偵測執法系統使用雷達偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測公車停靠區及前後各約10公尺區域內違規停車。