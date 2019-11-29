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賴清德特勤支援警力 車禍5人受傷送醫

科技執法將上路 基隆公車停靠區24小時舉發違規停車

2019-11-29 16:40聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局在仁五路公車停靠區域裝妥「科技執法設備」，今年12月起宣導1個月，明年啟用。系統偵測到車輛停靠，路旁電子看板會顯示禁停標誌及「開單舉發，請勿臨停」文字，提醒駕駛人駛離。停車超過1分鐘，系統就會自動蒐證傳送逕行舉發系統，依法舉發。

市警局交通隊表示，為了讓公車能順利停靠、駛離仁五路站牌及乘客安全，維持交通順暢，已在仁五路公車停靠區建置「違規停車自動偵測執法系統」，取締違規停車。

這套設備造價360萬元，未來如執行成效良好，有助改善公車站違停亂象，警方將推廣至本市其他違規停車嚴重路段及公車站。

市警局長詹永茂表示，科技執法的目的不是開罰，而是希望提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的違規停車的行為與習慣，請用路人配合。

交通隊副隊長吳誌權說，自動偵測執法系統使用雷達偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測公車停靠區及前後各約10公尺區域內違規停車。

仁五路自動偵測執法系統明年1月1日啟用後，在執法區域內停車超過1分鐘，系統將自動蒐證舉發違規臨時停車，處罰300元；若是停車超過3分鐘，將舉發違規停車，罰款900元至1200元，請民眾注意以免受罰。

基隆市警局在仁五路公車停靠區域安裝科技執法設備，今年12月起宣導1個月，明年啟用...
基隆市警局在仁五路公車停靠區域安裝科技執法設備，今年12月起宣導1個月，明年啟用。舉發違規停車。記者邱瑞杰／翻攝
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