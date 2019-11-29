高階警官穿制服跳佛舞 徐國勇：盡量不要引起爭議

2019-11-29 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



對於警察大學高階警官參加慈濟活動穿制服「跳佛舞」風波，內政部長徐國勇說，他看到滿訝異，畢竟警察是紀律部隊，縱然沒違法，仍會做相關檢討，盡量不要引起民眾對警察觀感的爭議。

徐國勇下午參加警政署署務會報後受訪說，慈濟每年舉辦歲末祝福，他曾參加過，多年來沒看過這樣，後來聽說10幾年來都有，不過據他了解，上人沒要求做這些，他們是表示團體的朝氣才穿制服，這個無可厚非。