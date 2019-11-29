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高階警官穿制服跳佛舞 徐國勇：盡量不要引起爭議

2019-11-29 16:13聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

對於警察大學高階警官參加慈濟活動穿制服「跳佛舞」風波，內政部長徐國勇說，他看到滿訝異，畢竟警察是紀律部隊，縱然沒違法，仍會做相關檢討，盡量不要引起民眾對警察觀感的爭議。

徐國勇下午參加警政署署務會報後受訪說，慈濟每年舉辦歲末祝福，他曾參加過，多年來沒看過這樣，後來聽說10幾年來都有，不過據他了解，上人沒要求做這些，他們是表示團體的朝氣才穿制服，這個無可厚非。

他說，看到也是滿訝異，畢竟警察是紀律部隊，所以產生民眾不一樣的看法，縱然沒違法，請警政署與警大做相關檢討，盡量不要引起民眾對警察觀感的爭議，無論如何，有聲音就來檢討。

對於警察大學高階警官參加慈濟活動穿制服「跳佛舞」風波，內政部長徐國勇說，盡量不要...
對於警察大學高階警官參加慈濟活動穿制服「跳佛舞」風波，內政部長徐國勇說，盡量不要引起民眾對警察觀感的爭議。記者李奕昕／攝影
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