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宜蘭清水地熱溪床露營風險高 又傳溪水漲7車受困

2019-11-29 15:50聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣清水地熱有熱泉，除園區是高人氣景點外，也有遊客跑到溪床露營，但風險高，今年初即有遊客因溪水暴漲來不及逃，人車受困，還好被消防局救出，今天再傳出有7輛車一度受困，還好水勢消退，自行脫困。

對屢傳溪水突漲受困事件，林務局羅東林區管理處表示，因溪床非禁區，也無法特定罰則，只能勸導遊客。

清水地熱園區前即是國有林班地野溪，溪床還有熱泉的露頭，轄管的林務局羅東林區管理處為安全起見已經掩埋，不過，熱泉露頭還是被挖開一小處，常有遊客開車到溪床，就在溪床上露營，享受山野之樂，只是大雨一來，溪水暴漲，往往來不及逃就受困。

宜蘭連日豪雨，昨天有遊客開著四輪傳動車，到地熱旁的溪床露營，今天上午要離營時，發現溪水暴漲，有7輛車因此一度受困，還好雨勢過後，溪水慢慢消退，自行脫困。

受困清水地熱溪床並非首見，今年初就曾發生過人車受困，被消防局救出，但羅東林區管理處表示，因這個區域並不是管制區，是開放的空間，沒辦法限制不要進入，進入也沒有特定罰則，只能勸導。

羅東林區管理處豎牌警告，提醒說，野溪地熱露頭溫度很高，且沒有安全措施，容易發生燙傷等意外，而汛期山區容易發生大雨，有溪水暴漲潛在危險，不建議從事遊憩行為，會加強勸導，引導到到溪床的對岸、由宜蘭縣政府建置完善的清水地熱園區遊憩。

宜蘭縣消防局指出，因當地溪床並非管制區，沒有罰則，一有受困意外，消防局救援，但除非是颱風警報發布，可以天災防救法開罰，否則平時只能請遊客自律。

清水地熱園區就在一旁，宜蘭縣政府表示會就近守望，如果發現遊客溪床露營，就會就近協助通報林務局羅東林區管理處勸導，避免意外。

宜蘭縣清水地熱有熱泉，有遊客跑到溪床露營，但風險高，今年初即有遊客因溪水暴漲來不...
宜蘭縣清水地熱有熱泉，有遊客跑到溪床露營，但風險高，今年初即有遊客因溪水暴漲來不及逃，人車受困，還好被消防局救出，今天再傳出有7輛車一度受困，還好水勢消退，自行脫困。圖／讀者提供
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宜蘭縣清水地熱有熱泉，有遊客跑到溪床露營，但風險高，今年初即有遊客因溪水暴漲來不...
宜蘭縣清水地熱有熱泉，有遊客跑到溪床露營，但風險高，今年初即有遊客因溪水暴漲來不及逃，人車受困，還好被消防局救出，今天再傳出有7輛車一度受困，還好水勢消退，自行脫困。圖／讀者提供
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羅東露營導遊

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