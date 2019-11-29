國道首件吃麵自駕檢舉案 警已傳陳建州下周到案作證

2019-11-29 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



國道警察第9大隊接獲檢舉影片，藝人陳建州日前分享影片，他搭乘自駕車體驗，車輛在高速公路上行駛，開車並不是陳建州，但陳建州坐在副駕駛座吃麵，一旁的駕駛雙手放開方向盤，捧碗吃麵，駕駛人被檢舉，涉嫌違反道路交通管理處罰條例43條危險駕駛。

對此，國道警察第9大隊交通組組長賴福炎今天表示，已經蒐證與查證發現，車行路段是在國3的21公里到24公里，即景美、木柵路段，但由於不知道車號，也尚無法得知駕駛人的身分，只知藝人陳建州坐在副駕駛座，因此，為了釐清案情，已經在昨天發出通知，請陳建州在下周到案作證。

「這種違規的檢舉案應該是國道第一件！」賴福炎表示，駕駛未手握方向盤的違規行為，因在車內，通常很難被查到，這起檢舉案，應該是國道第一件。

賴福炎提醒，駕車時，雙手不可離開方向盤，若雙手離開方向盤駕駛，是危險動作，若遇上緊急狀況，會反應不及，雖然開的是自駕車，但手還是要握方向盤。

賴福炎表示，雙手離開方向盤有其危險性，此案是否涉及公共危險、危險駕車？還待陳建州到案作證時一起釐清。