臉書貼文指滷肉飯有鐵釘 店家澄清疑動機報警查辦

2019-11-29 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



日前有一名男子在臉書社群「基隆人大小事」投訴，指在某家小吃店買的滷肉飯裡面發現1支鐵釘，外送美食送到他家，還好沒有咬到。店家公開聲明澄清，表示鐵釘的顏色與店內的滷汁顏色不符，羮湯的食材也與店內的食材不符，貼文日也公休，有多項疑點，留言投訴者未回，懷疑動機，擔心商譽受損，已向警方報案查明。

這名男子在臉書貼出一碗紙盒裝的滷肉飯的照片，盒子上有1支鐵釘，旁邊還有1碗羮湯，並附有這家小吃店外觀照片，並留言指出，吃個滷肉飯有鐵釘，還好沒有咬到，不然直接吞下去不死也困難，這樣外送到你家吃下去直接死在家裡，這樣責任該歸誰？這根鐵釘約5公分，而且還滷到整支變黑色的，只是純屬巧合？

記者傳訊息留言投訴人希望說明清楚，但沒有回應。但被投訴的店家發出公開聲明，指開店至今，從不以營利為目的，只求能溫飽即可，原貼文那天是本店的公休日，請問這位客人您是何時來買的?再來這麼大支的鐵釘，除非我們眼瞎，不然怎會看不到，因為鐵釘的顏色實在與本店的滷汁顏色不符。

店家並說，再來，羮湯的食材也與本店的食材不符，實在不知，這樣貼文有何用意？實在是無言以對這樣子的情況，澄清至此，若有欵問，歡迎蒞臨本店求證。若有造成不便之處，敬請見諒，感恩。