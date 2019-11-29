親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／中山高苗栗銅鑼路段 大貨車起火

2019-11-29 00:00聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

中山高苗栗銅鑼南下路段晚間9點10分左右發生大貨車火警，消防人員趕到後在半小時內將火勢撲滅；國道警方表示大貨車起火現場在路肩，晚間11點仍在進行拖吊作業，但交通未受影響。

苗栗縣消防局指出，國道一號南下136.9公里處，路肩一輛17噸貨車起火，並無人員受困，晚間9點56分將火勢撲滅。

中山高苗栗銅鑼南下路段晚間9點10分左右發生大貨車火警，消防人員趕到後，在半小時...
中山高苗栗銅鑼南下路段晚間9點10分左右發生大貨車火警，消防人員趕到後，在半小時內將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
分享
中山高苗栗銅鑼南下路段晚間9點10分左右發生大貨車火警，消防人員趕到後，在半小時...
中山高苗栗銅鑼南下路段晚間9點10分左右發生大貨車火警，消防人員趕到後，在半小時內將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
分享

國道苗栗縣

相關新聞

單親媽窮到剩7元 男童借光夜讀陪賣烤地瓜

2019-11-28 22:01

苗栗頭份資源回收場廢紙堆起火 火勢猛烈搶救中

2019-11-28 19:44

影／用科技與死神拔河！健行心臟病發 山下已有心電圖

2019-11-28 18:09

保時捷逆向駛入新北環快 倒退嚕想駛離機車撞上

2019-11-28 22:24

一家三口爬山失聯 落難夫妻在山上度過驚魂夜

2019-11-28 20:28

松山機場行李轉盤旁七旬男昏倒 送醫急救恢復心跳

2019-11-28 20:23

油壓剪破壞民宅變裝大盜橫行台南 警方以車追人終逮捕

2019-11-28 19:16

基隆小二男童浴室溺水送醫急救恢復心跳 但仍須插管

2019-11-28 18:02

台中遊覽車與騎士碰撞 七旬翁捲入車底受傷送醫

2019-11-28 17:44

婦人遊覽車上腦中風 遊覽車直奔急診救人

2019-11-28 17:22

聯結車路口大轉彎 未抓好內輪差撞上休旅車

2019-11-28 16:47

嘉縣太保市高鐵大道 跑車撞翻轎車

2019-11-28 16:01

美籍女子在黃金博物館園區跌落邊坡 警消循聲救出

2019-11-28 14:52

改裝車噪音大引爆街頭砸車 海山警自辦路檢鐵腕掃蕩

2019-11-28 14:13

騎開車勿滑手機 新北警加強取締駕駛使用手機違規

2019-11-28 13:32

疑插栓沒插緊 砂石車後門開合宛如移動式凶器

2019-11-28 11:53

貨車轉彎疑車速過快撞標誌桿 對向轎車也遭殃

2019-11-28 11:37

外星人入侵？前檢察官揭秘「超自然力量」案例

2019-11-28 11:34

金龍隧道騎腳踏車 60歲男遭機車擦撞命危

2019-11-28 10:56

影／外送員又車禍！車道亂鑽 撞大貨車噴飛3公尺

2019-11-28 10:42

「阿嬤，救我」 81歲老婦接到詐騙老梗電話還是很緊張

2019-11-28 10:27

老騎士誤上國道釀禍！逆向撞休旅車彈飛、全身傷

2019-11-28 09:38

台南公墓雜草火警 野火竄燒100分鐘

2019-11-28 09:32

影／90歲失智老翁曾是老師 要找離世70年父回家

2019-11-28 09:32

清潔工苦存約6萬失而復得 寫信謝警：像作戰一樣快速

2019-11-28 08:19

搭錯車 女子跳火車

2019-11-28 00:32

台南市安平區鐵皮屋民宅火災 母子及時逃出

2019-11-28 00:30

凌晨掛註銷車牌拒檢衝撞逃逸 員警開3槍下午破案

2019-11-27 23:00

影／高雄男打滑跳車自保 機車竟滑行50公尺撞爛

2019-11-27 20:23

屋頂飛來盆栽 外送員手遭砸傷

2019-11-27 19:32

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

苗栗頭份資源回收場廢紙堆起火 火勢猛烈搶救中

2019-11-28 19:44

海軍士官長偷拷貝承德艦機密 首次竟在15年前

2019-11-28 14:39

龍巖前經銷商涉吸金2.6億 檢方聲請羈押禁見

2019-11-28 01:58

台南分署年底大清倉 2005年份福斯POLO 1元起標

2019-11-28 16:28

李婉鈺說清和張碩文交情 批這警「做了很過分的事」

2019-11-28 17:54

跟柯P賭太陽花國賠案 議員發500雞排「這次輸最開心」

2019-11-28 12:48

影／外送員又車禍！車道亂鑽 撞大貨車噴飛3公尺

2019-11-28 10:42

男台大生從宿舍墜樓不治 舍監：近期曾有輕生念頭

2019-11-28 19:08

單親媽窮到剩7元 男童借光夜讀陪賣烤地瓜

2019-11-28 22:01

夢中舒服以為和女友嘿咻 睜開眼驚見是「他」在亂來

2019-11-28 14:53

北市大教官疑「偷吃」女交換生 妻子求償200萬

2019-11-28 15:22

矯正署辦事員太好奇 入侵人事系統亂改資料被判刑

2019-11-28 09:39

台大男宿舍驚傳墜樓 一男命危搶救

2019-11-28 17:25

松山機場行李轉盤旁七旬男昏倒 送醫急救恢復心跳

2019-11-28 20:23

基隆小二男童浴室溺水送醫急救恢復心跳 但仍須插管

2019-11-28 18:02

油壓剪破壞民宅變裝大盜橫行台南 警方以車追人終逮捕

2019-11-28 19:16

涉吸金3億至少120人受害 龍巖前副總羈押禁見

2019-11-28 15:56

太陽花國賠案 北市警局上訴理由全文公開

2019-11-28 14:52

太陽花國賠案除警局上訴外 這兩人也不服判決上訴了

2019-11-28 17:55

老騎士誤上國道釀禍！逆向撞休旅車彈飛、全身傷

2019-11-28 09:38

縱火害死6人命不認罪 湯景華更一審仍判死刑

2019-11-28 10:04

高以翔之死／藝人簽生死狀出事節目不用負責？ 律師這樣看

2019-11-28 16:15

原本剉咧等…她想借零錢付停車費 後車出現刺青哥獲暖回應

2019-11-28 11:08

元祖少東狠踹前岳父 傷害罪判拘役確定

2019-11-28 10:14

清潔工苦存約6萬失而復得 寫信謝警：像作戰一樣快速

2019-11-28 08:19

影／醫學系畢業女縱火害死父親 法庭失控飆罵「你去死」

2019-11-28 11:35

作愛不舉竟持物性侵女子 還辯她在草叢上廁所被草刺傷

2019-11-28 10:11

網路揪團遊印度 女網友竟被要求夜陪揪主的印籍男友喝酒

2019-11-28 19:09

「平交道是台鐵的痛」台鐵預計5年內聯鎖系統全更新

2019-11-28 10:08

騎開車勿滑手機 新北警加強取締駕駛使用手機違規

2019-11-28 13:32

龍巖副總招募投資年利率104% 檢方查吸金破3億

2019-11-28 12:23

一家三口爬山失聯 落難夫妻在山上度過驚魂夜

2019-11-28 20:28

宜蘭執行分署123拍賣會來了 有14支全新手機116筆房地

2019-11-28 14:54

聯結車路口大轉彎 未抓好內輪差撞上休旅車

2019-11-28 16:47

太陽花學運國賠案 北市府決定上訴

2019-11-28 12:01

超沒義氣！男子開槍搶運鈔車 共犯竟臨陣脫逃喊：會怕

2019-11-28 18:09

太陽花案柯文哲要上訴 周倪安：冷血市長

2019-11-28 15:56

告股東妨害名譽判無罪 大同董座林郭文艷敗訴

2019-11-28 15:22

「臺安」健檢鬧雙胞 6星級健檢中心敗訴

2019-11-28 20:02

清潔隊員收紙箱爆滿好崩潰 鄉親一個動作惹哭他

2019-11-28 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top