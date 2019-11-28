親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高以翔父親提前返台 泛淚嘆兒驟逝：太可惜了！

韓粉拒答民調將失真？ 學者：仍可排除

單親媽窮到剩7元 男童借光夜讀陪賣烤地瓜

2019-11-28 22:01中央社 宜蘭縣28日電

陳姓單親母親因求職不順，一度窮到只剩新台幣7元，10月底開始在宜蘭礁溪郵局前賣烤...
陳姓單親母親因求職不順，一度窮到只剩新台幣7元，10月底開始在宜蘭礁溪郵局前賣烤地瓜謀生，她就讀國小5年級的兒子（前）放學後都在旁陪伴，並把握時間在騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓燈光「借光夜讀」。中央社
分享

陳姓單親母親8月輾轉到宜蘭求職不順，一度窮到只剩7元，最近才在礁溪郵局前賣烤地瓜謀生，她兒子放學後在郵局騎樓微弱燈光下「借光夜讀」，讓人心酸，民眾感動捧場消費。

宜蘭礁溪是溫泉觀光勝地，今天晚上氣溫只有攝氏17度左右，還下著細雨，讓人感受寒風吹襲，當地不少孩童下課後直奔回到溫暖家中、家人團聚吃晚餐，但年僅11歲、就讀國小5年級的張小弟還不想到租借套房，陪同媽媽在礁溪郵局前賣烤地瓜，有空時就把握時間在郵局騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓微弱燈光「借光夜讀」，這一幕讓不少路人看了心酸。

陳姓單親母親的丈夫在10年前去世，留下她與張小弟在南部生活，受到經濟環境影響，母子倆在今年8月輾轉到人生地不熟的宜蘭找工作時，身上只有新台幣1萬元，但後來原本要就職的工作不順，頓時在異地失業，加上日前健康出現問題，兒子生病也沒錢看醫生，還積欠3個月房租，當地也沒有親友協助，面臨走投無路窘境。

人安社會福利慈善事業基金會羅東平安站長張家祥說，陳母在10月初到羅東平安站求援時，她當時身上只剩下7塊錢，他先給陳母2個便當、罐頭、米等乾糧先應急，再媒合她加入地瓜媽媽行列。陳母的烤地瓜攤車，10月下旬順利在礁溪郵局前開張。

近日，許多路人看到這對母子夜間一起謀生場景，覺得很不捨，紛紛上網相約親友團購，希望陳媽媽趕快把烤地瓜賣完，帶兒子回家。

陳母說，她每天上午近9時固定擺攤，一天至少要賣50台斤的烤地瓜才算收支打平，因此都要賣到晚上10時才敢收攤，兒子放學後都會陪伴她。各界寒冬送暖，雖讓她不孤單，但近日氣溫驟降，兒子穿著厚重夾克在戶外騎樓下禦寒念書，讓她心酸不已。張小弟說，媽媽賺錢不易，希望下課時能在旁陪伴。他長大後立志當警察，守護母親與社會安全。

一度窮到剩下新台幣7元的陳姓單親母親（右），透過人安基金會媒合加入烤地瓜謀生方案...
一度窮到剩下新台幣7元的陳姓單親母親（右），透過人安基金會媒合加入烤地瓜謀生方案，10月底開始在宜蘭礁溪郵局前賣地瓜維生。中央社
分享

郵局羅東

相關新聞

苗栗頭份資源回收場廢紙堆起火 火勢猛烈搶救中

2019-11-28 19:44

影／用科技與死神拔河！健行心臟病發 山下已有心電圖

2019-11-28 18:09

保時捷逆向駛入新北環快 倒退嚕想駛離機車撞上

2019-11-28 22:24

一家三口爬山失聯 落難夫妻在山上度過驚魂夜

2019-11-28 20:28

松山機場行李轉盤旁七旬男昏倒 送醫急救恢復心跳

2019-11-28 20:23

油壓剪破壞民宅變裝大盜橫行台南 警方以車追人終逮捕

2019-11-28 19:16

基隆小二男童浴室溺水送醫急救恢復心跳 但仍須插管

2019-11-28 18:02

台中遊覽車與騎士碰撞 七旬翁捲入車底受傷送醫

2019-11-28 17:44

婦人遊覽車上腦中風 遊覽車直奔急診救人

2019-11-28 17:22

聯結車路口大轉彎 未抓好內輪差撞上休旅車

2019-11-28 16:47

嘉縣太保市高鐵大道 跑車撞翻轎車

2019-11-28 16:01

美籍女子在黃金博物館園區跌落邊坡 警消循聲救出

2019-11-28 14:52

改裝車噪音大引爆街頭砸車 海山警自辦路檢鐵腕掃蕩

2019-11-28 14:13

騎開車勿滑手機 新北警加強取締駕駛使用手機違規

2019-11-28 13:32

疑插栓沒插緊 砂石車後門開合宛如移動式凶器

2019-11-28 11:53

貨車轉彎疑車速過快撞標誌桿 對向轎車也遭殃

2019-11-28 11:37

外星人入侵？前檢察官揭秘「超自然力量」案例

2019-11-28 11:34

金龍隧道騎腳踏車 60歲男遭機車擦撞命危

2019-11-28 10:56

影／外送員又車禍！車道亂鑽 撞大貨車噴飛3公尺

2019-11-28 10:42

「阿嬤，救我」 81歲老婦接到詐騙老梗電話還是很緊張

2019-11-28 10:27

老騎士誤上國道釀禍！逆向撞休旅車彈飛、全身傷

2019-11-28 09:38

台南公墓雜草火警 野火竄燒100分鐘

2019-11-28 09:32

影／90歲失智老翁曾是老師 要找離世70年父回家

2019-11-28 09:32

清潔工苦存約6萬失而復得 寫信謝警：像作戰一樣快速

2019-11-28 08:19

搭錯車 女子跳火車

2019-11-28 00:32

台南市安平區鐵皮屋民宅火災 母子及時逃出

2019-11-28 00:30

凌晨掛註銷車牌拒檢衝撞逃逸 員警開3槍下午破案

2019-11-27 23:00

影／高雄男打滑跳車自保 機車竟滑行50公尺撞爛

2019-11-27 20:23

屋頂飛來盆栽 外送員手遭砸傷

2019-11-27 19:32

影／嘉義女騎士疑煞車不及 撞上右轉BRT公車

2019-11-27 19:32

命大！開車愛睏向右偏 翁撞路邊車翻覆又遭追撞竟沒事

2019-11-27 18:39

民宿出現龜殼花！消防員捕蛇虎口被咬 緊急送醫注射血清

2019-11-27 16:59

港籍男子觀音亭玩風浪板體力不支 海巡及時救援

2019-11-27 16:56

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

海軍士官長偷拷貝承德艦機密 首次竟在15年前

2019-11-28 14:39

苗栗頭份資源回收場廢紙堆起火 火勢猛烈搶救中

2019-11-28 19:44

私菸案 27大戶緩起訴確定

2019-11-28 00:44

龍巖前經銷商涉吸金2.6億 檢方聲請羈押禁見

2019-11-28 01:58

薇閣旅館老闆 非常上訴翻案成功

2019-11-28 00:26

跟柯P賭太陽花國賠案 議員發500雞排「這次輸最開心」

2019-11-28 12:48

李婉鈺說清和張碩文交情 批這警「做了很過分的事」

2019-11-28 17:54

影／外送員又車禍！車道亂鑽 撞大貨車噴飛3公尺

2019-11-28 10:42

龍巖案2人交保 經銷商兒搖手拒認吸金「從來沒有」

2019-11-27 23:02

夢中舒服以為和女友嘿咻 睜開眼驚見是「他」在亂來

2019-11-28 14:53

北市大教官疑「偷吃」女交換生 妻子求償200萬

2019-11-28 15:22

台南分署年底大清倉 2005年份福斯POLO 1元起標

2019-11-28 16:28

矯正署辦事員太好奇 入侵人事系統亂改資料被判刑

2019-11-28 09:39

台大男宿舍驚傳墜樓 一男命危搶救

2019-11-28 17:25

台南市安平區鐵皮屋民宅火災 母子及時逃出

2019-11-28 00:30

松山機場行李轉盤旁七旬男昏倒 送醫急救恢復心跳

2019-11-28 20:23

男台大生從宿舍墜樓不治 舍監：近期曾有輕生念頭

2019-11-28 19:08

涉吸金3億至少120人受害 龍巖前副總羈押禁見

2019-11-28 15:56

太陽花國賠案除警局上訴外 這兩人也不服判決上訴了

2019-11-28 17:55

太陽花國賠案 北市警局上訴理由全文公開

2019-11-28 14:52

凌晨掛註銷車牌拒檢衝撞逃逸 員警開3槍下午破案

2019-11-27 23:00

老騎士誤上國道釀禍！逆向撞休旅車彈飛、全身傷

2019-11-28 09:38

元祖少東狠踹前岳父 傷害罪判拘役確定

2019-11-28 10:14

縱火害死6人命不認罪 湯景華更一審仍判死刑

2019-11-28 10:04

原本剉咧等…她想借零錢付停車費 後車出現刺青哥獲暖回應

2019-11-28 11:08

清潔工苦存約6萬失而復得 寫信謝警：像作戰一樣快速

2019-11-28 08:19

高以翔之死／藝人簽生死狀出事節目不用負責？ 律師這樣看

2019-11-28 16:15

基隆小二男童浴室溺水送醫急救恢復心跳 但仍須插管

2019-11-28 18:02

影／醫學系畢業女縱火害死父親 法庭失控飆罵「你去死」

2019-11-28 11:35

作愛不舉竟持物性侵女子 還辯她在草叢上廁所被草刺傷

2019-11-28 10:11

「平交道是台鐵的痛」台鐵預計5年內聯鎖系統全更新

2019-11-28 10:08

油壓剪破壞民宅變裝大盜橫行台南 警方以車追人終逮捕

2019-11-28 19:16

搭錯車 女子跳火車

2019-11-28 00:32

龍巖副總招募投資年利率104% 檢方查吸金破3億

2019-11-28 12:23

區公所主秘任內涉索賄 高市議員賴文德被訴

2019-11-27 22:45

太陽花學運國賠案 北市府決定上訴

2019-11-28 12:01

聯結車路口大轉彎 未抓好內輪差撞上休旅車

2019-11-28 16:47

宜蘭執行分署123拍賣會來了 有14支全新手機116筆房地

2019-11-28 14:54

太陽花案柯文哲要上訴 周倪安：冷血市長

2019-11-28 15:56

騎開車勿滑手機 新北警加強取締駕駛使用手機違規

2019-11-28 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top