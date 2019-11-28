松山機場傳意外 七旬男子昏倒行李轉盤旁無生命跡象

2019-11-28 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／即時報底



松山機場的行李轉盤。 聯合報系資料照 分享 facebook 松山機場今晚6點多傳出有一名年約70歲男子，在松山機場入境行李轉盤旁，突然倒地不起，失去呼吸心跳，經緊急CPR後送往長庚醫院急救。

據了解，北市消防局今晚約6點半左右獲報，一名年約70歲男子晚上6點多時，在松山機場入境行李轉盤旁倒地不起，大直消防分隊警消趕抵，發現男子失去呼吸心跳，身上無明顯外傷，初步判斷可能是有疾病，經緊急CPR，送往長庚醫院急救，轄區警方正在釐清是發經過及原因。