油壓剪破壞民宅變裝大盜橫行台南 警方以車追人終逮捕

2019-11-28 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



黃姓慣竊作案前幾日會開車尋找下手住戶及其地理環境，行竊時戴漁夫帽及口罩遮掩，常換衣服混淆視聽，慣用油壓剪等破壞工具侵入民宅行竊，行跡遍及安南、歸仁、永康及新營等地，令警方很頭痛。本月初他在安南行竊未遂，經多日調查，警方鎖定其車號以車追人，今天在新營將黃緝拿歸案，但他矢口否認犯案。

本月初，安南區有民眾在臉書社群「我住台南安南區／討論交流區」PO文，稱昨晚小偷從防火巷弄跑進來，破壞鐵窗，報警處理外，提醒民眾小心提防。經警方調查，發現台南多區有類似案件，竊賊均以油壓剪破壞民宅鋁門窗後侵入行竊，並會變裝避人耳目，該犯嫌行蹤飄忽，除了事先勘查作案地點以外，更善用死角、設定斷點，手法熟練且十分狡猾，讓各地警方頭痛不已。

警方也發現，嫌犯除戴各式漁夫帽、口罩遮掩面容外，常換衣服混淆視聽，增加其偵辦案件難度。台南市警三分局成立局專案小組擴大調查，經比對數百台車輛後，終於鎖定嫌犯行蹤軌跡及車牌號碼，今天凌晨3時58分在新營區將黃嫌緝拿歸案，並在其身上扣押銅切刀、切鐵管工具、手電筒、魚鉤等作案工具，以及各頂變裝帽子及服飾等物。

經初步清查，現年53歲的黃姓男子行竊地點，遍布安南、歸仁、永康及新營等區，警方正逐一清查，聯繫被害者出面指認。然而，黃矢口否認犯案，警方仍依掌握事證，依竊盜罪嫌將他移送法辦。