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影／用科技與死神拔河！健行心臟病發 山下已有心電圖

2019-11-28 18:09聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

搶救心肌梗塞，分秒必爭，宜蘭縣政府消防局昨天就用科技與死神拔河，成功神救援，保住遊客一條命。

宜蘭縣政府消防局大里分隊昨天（27日）下午1點獲報，一名50歲的男性遊客，從新竹到草嶺古道健行，在離虎字碑300公尺處，突然胸口悶痛、感到肩膀有重物、有壓迫感。

消防隊員崔懌、楊喨翔、役男王琦瑋出動救護車，火速沿著山路，衝上山頂的草嶺古道埡口救援，並同步回報救災救護指揮中心。

遊客疑為心肌梗塞，消防局救護人員到現場，初步生命徵象評估，立即使用救護車上配備的可攜式的12導程心電圖機(EKG)監測分析，監測結果的心電圖同步傳送給山下遠端的醫院，患者還在路上，心電圖即可讓醫師同步判讀。

而救護人員一邊搶救送醫，過程中，在國立陽明大學附設醫院裡的醫師已透過山上傳來的心電圖判讀，研判男遊客為心臟下壁心肌梗塞，提供必要處置的指導，而救護車急送患者下山，花30分鐘，即將人送到國立陽明大學附設醫院接手。

因人在救護車送來的路途中，心電圖已經判讀，不用再到院後才進行檢查，也不用再花上30、40分鐘做心電圖的判讀及心導管手術的預備，醫院在患者到院前即啟動心導管室預作準備，人一送到，急診室接收後，立即確認患者病況，直接進心導管室手術。

因這樣的醫療科技運用，分秒必爭，成功搶回了遊客的一條命且避免後遺症，遊客目前病況穩定，在加護病房觀察與治療恢復中。

宜蘭縣消防局今天指出，宜蘭縣消防局的可攜式的12導程心電圖機(EKG)，設置在7個分隊，配合緊急醫療責任醫院有羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、國立陽明大學附設醫院等，各分隊的救護人員將根據不同的狀況即時與醫院聯繫，若確診為心肌梗塞將直接送往最適宜的醫院，縮短搶救時間。

消防局表示，執行心肌梗塞病患救護勤務是在和死神拔河，分秒必爭，所以只要在救護車上給予正確判斷，到院後立即進行心導管手術，就可將瀕臨休克及死亡的病患救回，若到院後才進行檢查，心電圖的判讀及心導管手術的預備時間需要30、40分鐘，即使成功救回病患，也會因為缺氧的時間太長而造成心臟衰竭。

消防局提醒，民眾若突發胸口悶痛、冒冷汗、臉色蒼白等症狀，緊急叫救護車，如果可提早確診為心肌梗塞，到院前，醫療團隊已做好準備，可直接進入心導管室手術，將可大幅減低心臟肌肉細胞因缺氧而受損的傷害及後遺症。

消防局表示，心電圖機由善心人士捐贈，宜蘭縣將爭取更多資源與設備投入，佈建更完善的心肌梗塞照護網。

一名遊客昨天在草嶺古道上疑為心肌梗塞，消防局救護人員以可攜式的12導程心電圖機(...
一名遊客昨天在草嶺古道上疑為心肌梗塞，消防局救護人員以可攜式的12導程心電圖機(EKG)監測分析，監測結果的心電圖同步傳送給山下遠端的醫院，患者還在路上，心電圖即可讓醫師同步判讀並做必要處置。圖／宜蘭縣消防局提供
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一名遊客昨天在草嶺古道上疑為心肌梗塞，消防局救護人員以可攜式的12導程心電圖機(...
一名遊客昨天在草嶺古道上疑為心肌梗塞，消防局救護人員以可攜式的12導程心電圖機(EKG)監測分析，監測結果的心電圖同步傳送給山下遠端的醫院，患者還在路上，心電圖即可讓醫師同步判讀並做必要處置。圖／宜蘭縣消防局提供
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心肌梗塞救護車手術

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