基隆小二男童家中浴室溺水 送醫急救恢復呼吸心跳

2019-11-28 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市7歲高姓男童今天下午5點左右在家洗澡時溺水，家人發現打119求救，消防局透過電話指導男童爸爸實施CPR。消防員到場時發現男童仍無呼吸心跳，持續CPR並送醫，急救恢復心跳，但無法自主呼吸，生命徵象指數3分，插管轉送加護病房治療。

據了解，目前讀小學二年級的男童有癲癇病史，智能發展不似一般孩童。昨天放學回家時，父母都在家，並讓男童獨自進浴事洗澡。

男童洗澡時，爸爸在客廳，媽媽在做家事。過了一段時間，媽媽到浴室查看，驚見男童趴在幾乎滿水位的浴缸中，急忙把他抱出來，並打119救救。警方初步了解，並無家暴等情狀，研判是意外。