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港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

台中遊覽車與騎士碰撞 七旬翁捲入車底受傷送醫

2019-11-28 17:44聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市今天傍晚4點多，北屯區東山路一段和旱溪西路三段交叉路口發生遊覽車與騎士車禍事故，年約七旬的機車老翁騎車與遊覽車發生碰撞，老翁遭遊覽車車輪壓住，消防隊獲報立即協助老翁脫困。救護員表示，老翁左腳踝粉碎性骨折、右腳踝骨折，意識清楚，送往中國附醫急救。進一步車禍原因有待警方釐清。

台中市一輛遊覽車與機車騎士發生碰撞，七旬老翁騎士被壓在車底，救護員協助脫困後趕緊...
台中市一輛遊覽車與機車騎士發生碰撞，七旬老翁騎士被壓在車底，救護員協助脫困後趕緊送醫。圖／民眾提供
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台中市一輛遊覽車與機車騎士發生碰撞，七旬老翁騎士被壓在車底，救護員協助脫困後趕緊...
台中市一輛遊覽車與機車騎士發生碰撞，七旬老翁騎士被壓在車底，救護員協助脫困後趕緊送醫。圖／民眾提供
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老翁遊覽車車禍

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