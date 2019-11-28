婦人遊覽車上腦中風 遊覽車直奔急診救人

2019-11-28 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



宜蘭縣64歲黃姓婦人24日參加雲林縣國小同學會，與國小同學至溪頭兩天一夜遊，回程時黃女突然腦中風，遊覽車司機一看黃婦不對勁，趕緊將遊覽車開至南投醫院，醫師施行血栓溶解劑治療，並安排住院續治療，現黃婦恢復狀況良好，返回北部繼續門診追蹤觀察。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，腦中風主要是因為腦部血流受阻，導致神經性缺損或腦部缺血、缺氧，造成暫時性甚至永久性的腦功能異常。而腦中風的患者在黃金治療時間內送醫，使用血栓溶解劑治療，可大幅提升預後比率，有機會恢復正常功能。

黃女表示，國小同學畢業50多年，分散各縣市，但大家感情很好，平時都有在保持聯絡，這次舉辦同學會，相邀在溪頭兩天一日旅遊相聚，回程時，她突然發現身體右邊失去知覺，想要告訴同學也無法說話，還好同學發現她不對勁，趕緊通知遊覽車司機，將她送往南投醫院急救。

她說，救醫後同學不斷在群組裡幫忙集氣加油，看著同學們的打氣留言，她相當感動，也感謝司機在第一時間協助送醫，讓自己能夠恢復得這麼好。

鄭耕兆說，缺血性腦中風的患者，應把握住治療時機，當臉部表情不對稱、說話不完整、講話不清晰、雙手平舉時，其中一手會無力甚至無法舉起等症狀，就要警覺是中風的症狀，應趕緊記下時間，盡速送醫，可降低失能與神經功能障礙風險。她也呼籲民眾別嘗試民間流傳的硬幣刮手、拿針刺手指頭甚至放血等方法，只要即時就醫治療，就有機會恢復正常功能。

並非所有醫院都有提供24小時的腦中風治療，醫師呼籲民眾在緊急當下應聯繫119，救護人員接獲通報後，會隨即送往腦中風緊急醫療處置醫院，而南投醫院為急救責任醫院設置腦中風小組，成員有神經內科主任張嘉為、鄭耕兆醫師、神經外科主任葉國球、蔡佳勳醫師及各職類專業人員，將病患肢體偏癱等後遺症降低。