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改裝車噪音大引爆街頭砸車 海山警自辦路檢鐵腕掃蕩

2019-11-28 14:13聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市昨天凌晨發生一起街頭砸車事件，騎乘改裝排氣管機車的謝姓男子，疑因凌晨在街頭猛催油門，轟隆隆的排氣聲引起路過劉姓男子不滿，當場持棍棒敲壞機車儀表板後駕車逃逸。海山警方今天凌晨針對改裝車及深夜發出高噪音車輛地段擴大自辦強化治安路檢暨防制危險駕車及噪音車輛勤務，共通報54件噪音車，並查獲無照駕駛22件、未戴安全帽5件及闖紅燈1件，展現出執法力度與強度。

新北市海山警分局長林温柔表示，今天凌晨查獲一起特殊的的無照駕駛案件，無照的未成年男子聲稱，是父親要他開車去搭載在外飲酒的哥哥，雖然酒駕的代駕概念落實，但未成年男子無照駕駛車輛所隱藏的風險及有可能發生事故的法律責任，呼籲家長對於未成年子女無照駕車，或騎車應多加約束，否則家長明知子女無照而容任駕車，家長也要面臨相關行政處罰。

海山警分局指出，11月迄今對於通報噪音車175件、無照駕駛213件、未戴安全帽173件及闖紅燈1021件，為維護民眾行車安全及市區夜間的安寧，將持續自辦相關勤務並會同環保局、監理站等相關單位以「不定時、不定點」路檢方式，在轄區重點路口、路段攔檢取締，並主動針對未依規定改裝車輛行為及改裝車輛致產生噪音加強取締及通報。警方呼籲車主切勿任意改裝車輛噪音排氣管，除能確保行車安全外，以免遭到取締，損失荷包，損人不利己。

海山警方今天凌晨針對改裝車及深夜發出高噪音車輛地段擴大自辦強化治安路檢暨防制危險...
海山警方今天凌晨針對改裝車及深夜發出高噪音車輛地段擴大自辦強化治安路檢暨防制危險駕車及噪音車輛勤務，展現出執法力度與強度。圖／警方提供
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海山警方今天凌晨針對改裝車及深夜發出高噪音車輛地段擴大自辦強化治安路檢暨防制危險...
海山警方今天凌晨針對改裝車及深夜發出高噪音車輛地段擴大自辦強化治安路檢暨防制危險駕車及噪音車輛勤務，展現出執法力度與強度。圖／警方提供
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噪音事故

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