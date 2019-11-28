騎開車勿滑手機 新北警加強取締駕駛使用手機違規

2019-11-28 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



民眾騎車或開車時，以手持方式使用手機，容易分神造成車禍事故，新北市警方今年10月起實施汽機車駕駛違規使用手機相類裝置專案執行計畫加強取締，截至昨天為止，共開單舉發3534件，開罰件數為實施之前的3倍之多。警方表示，此計畫將持續執行至今年12月底，呼籲用路人駕駛各類車輛務必專心注意前方路況，遵守道路交通規則，免於荷包失血，也保護自身安全。

自民國90年起，汽、機車駕駛人於行駛道路時，禁止使用手持式行動電話進行撥接、通話或數據通訊；汽、機車駕駛人違反規定者，警方可依道路交通管理處罰條例第31之1條第1項及第2項規定，分別可處3000元及1000元罰鍰。

據美國公路運輸安全管理局（National Highway Traffic Safety Adminstration, NHTSA）統計資料研究指出，每年因為駕駛者分心與疲勞導致交通事故，保守估計至少約占整體交通事故的10%，隨著行動電話等設備普及，駕駛人於道路上最常見的分心行為就是使用電子產品，多數人常抱持瞄一眼或滑一下不會怎樣，殊不知憾事常發生在這視線轉移的2至3秒內。

新北交大指出，駕駛人開車使用行動電話，造成交通危害甚大，民眾可透過「新北市政府警察局交通違規檢舉系統」檢舉外，新北警方自今年10月起，實施「汽機車駕駛違規使用手機相類裝置專案執行計畫」，藉由各類勤務機會加強取締。