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台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市潭子區祥和路本月15日開通，交通部高工局第二新建工程處修正交通管制路段，為鎌村路及豐興路2 段(自祥和路至仁愛路 1 段區間)路段。建議替代道路(北向，往豐原)：豐興路→仁愛路→旱溪東路→祥和路→鎌村路；替代道路(南向，往潭子)：鎌村路→祥和路→中山路→仁愛路→豐興路。警方呼籲用路人提早改道通行。

台中市警局豐原分局指出，交通部高速公路局第二新建工程處，為配合台中市潭子區祥和路於本月15日開通，修正交通維持管制路段為鎌村路及豐興路2 段(自祥和路至仁愛路 1 段區間)路段。

交通維持管制時段及路段如下：

自108 年10 月21 日起至108 年12 月31 日止，每周星期日至星期四（每日晚上22：00～翌日06：00），封閉豐興路2段（鎌村路至龍興巷間）雙向路段進行施工，交通維持管制區域為鎌村路及豐興路2 段(自祥和路至仁愛路 1 段區間)。

因工程主線高架橋P6至P7橋墩間鋼箱梁吊裝施工跨越豐興路2 段，基於用路人安全考量，須封閉豐興路 2 段（鎌村路至龍興巷間）雙向路段，致車輛無法通行。

另豐興路北上(仁愛路口)及鎌村路南下(祥和路口)路段，將進行交通維持管制，管制區域除當地居民外，其他用路人請配合提前改道行駛替代道路，確保行車順暢。

建議替代道路如下：

替代道路(北向，往豐原)：豐興路→仁愛路→旱溪東路→祥和路→鎌村路。

替代道路(南向，往潭子)：鎌村路→祥和路→中山路→仁愛路→豐興路。

豐原分局分局長黃永志表示，國道4號主線高架橋跨越豐興路施工期間至12月31日，因11月15日潭子區祥和路開通，請用路人配合新修正路段改道並依路口員警及義交指揮行駛，降低工程期間造成的交通衝擊。

台中市潭子區祥和路本月15日開通，交通部高工局第二新建工程處修正交通管制路段，為...
台中市潭子區祥和路本月15日開通，交通部高工局第二新建工程處修正交通管制路段，為鎌村路及豐興路2 段(自祥和路至仁愛路 1 段區間)路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
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替代道路台中市

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