貨車轉彎疑車速過快撞標誌桿 對向轎車也遭殃

2019-11-28 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄周姓男子昨駕駛大貨車時，疑似轉彎車速過快，撞上一旁的道路標誌桿，導致大貨車側翻外，被撞落的標誌桿還砸到一旁的車輛，雖然車禍後導致鳳頂路南向車道暫時封閉，但幸好無人受傷。

據了解，昨天晚上8點40分時，周男駕駛大貨車，從台88快速道路下交流道，右轉到鳳頂路時，疑車速過快使車體翻覆，側翻時又壓到一旁的道路標誌桿，結果造成標誌桿倒下，壓到對向開著小客車的鄭姓男子車輛。