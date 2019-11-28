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金龍隧道騎腳踏車 60歲男遭機車擦撞命危

2019-11-28 10:56聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

1名年約60歲男子上午騎腳踏車經台北市金龍隧道，被26歲謝姓男子騎機車從後方擦撞倒地，頭部重創當場沒有生命跡象，經送醫搶救恢復呼吸心跳。

這起車禍發生在今天上午7點多，謝稱為閃避前方車輛不慎擦撞，警方調閱監視器，發現車流量不小，初判謝未注意車前狀況而肇事，由於傷者身上沒有證件，警方尚在查證身分。

1名年約60歲男子騎腳踏車經台北市金龍隧道，被謝姓男子騎機車從後方擦撞倒地，經送...
1名年約60歲男子騎腳踏車經台北市金龍隧道，被謝姓男子騎機車從後方擦撞倒地，經送醫搶救恢復呼吸心跳。記者李奕昕／翻攝
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1名年約60歲男子騎腳踏車經台北市金龍隧道，被謝姓男子騎機車從後方擦撞倒地，經送...
1名年約60歲男子騎腳踏車經台北市金龍隧道，被謝姓男子騎機車從後方擦撞倒地，經送醫搶救恢復呼吸心跳。記者李奕昕／翻攝
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