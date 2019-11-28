「阿嬤，救我」 81歲老婦接到詐騙老梗電話還是很緊張

2019-11-28 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



「阿嬤，救我！」基隆市1名81歲老婦人一接起電話，就聽到呼救聲，接著有名男子說，她的孫子欠錢要她代還，否則對孫子不利。老婦不知真假，報警求助。員警到場聯絡上孫子就讀大學幫忙找到人，確定是詐騙電話鬆了一口氣。

基隆市警四分局今天表示，大武崙派出所本月26日下午接獲勤務指揮中心通報，轄區有市民報案，指家人因為欠債被抓走，還被痛打，打電話回家求救的電話。

警員陳逸瑄、吳悰宇和實務訓練生吳俊佑前往處理，到達老婦家中時，老婦急著向3人說，剛剛家裡的電話響起，她接起來後，電話那頭先傳來孫子痛苦的哀嚎聲，哭喊著說「阿嬤，救我！」，接著一名男子開始講話，說她的孫子欠錢不還，要老嫗還錢才要放人，否則就對孫子不利。

老婦還說，對方有留下行動電話號碼，跟她說把錢準備好後，再撥打電話聯絡，等候通知。她很擔心孫子發生危險，請警察趕快設法救她孫子。員警當場回撥對方電話號碼，但無法接通，研判是詐騙電話。

員警安撫老婦人，跟她說這是詐騙集團慣用伎倆，詢問老婦得知她的兩名孫子者在外地讀大學，立即聯繫校方協助查尋，校方回報兩人都平安在校內上課，不久也分別打電話回家報平安，老婦人才鬆了一口氣，感謝員警協助，沒有讓她落入詐騙集團圈套。