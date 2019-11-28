台南公墓雜草火警 野火竄燒100分鐘

2019-11-28 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市西門路、中華南路公墓今天清晨6時53分傳出雜草火警，台南市消防局據報後派出人員前往撲滅，然而，天乾地燥，墓地雜草叢生，火勢一發不可收拾，飄散濃煙及臭味，遠處及路過道路人車都可以聞到。經消防人員努力滅火下，火勢在8時22分撲滅。