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影／90歲失智老翁曾是老師 要找離世70年父回家

2019-11-28 09:32聯合報 記者游振昇／即時報導

93歲馬姓老翁曾是老師，他失智想帶離世70年的父親回家，自己卻迷路，台中清水警方帶他回家，才知道老翁一直念念不忘已故父親。

中市沙鹿區北勢東路93歲馬姓老翁，日前晚上10點，獨自離家後走到一戶民宅，站在門口，口中念念有詞，該戶民眾發現老翁後，隨即請其入內並趕緊報警處理。

台中市清水警分局明秀派出所副所長張佑誠及警員楊文政獲報到場後，由於老翁因鄉音太重，警方及在場人都無法得知姓名、年藉，經幾番比手畫腳及紙筆溝通，終於得知老翁姓氏及年紀，仍無法清楚得知完整名字，只好先將老翁帶回派出所休息。

警方以M POLICE人臉辨識與警政知識聯網戶政系統不斷交叉比對，才查出老翁的身分，經聯繫其妻表示，她僅一人在家無法前往接回，警方再將老翁安全護送返回家。

馬姓老翁在派出所準備回家時，還拍了年輕的員警肩叮嚀說：「好好讀書」。老翁回到家門前，下車後還向送他返家的張副所長及楊姓員警，一一脫帽行舉手禮及鞠躬禮。

老翁之妻向警方表示，「你們聽得懂他說的話嗎」，並告知警方，老翁過去曾經擔任過國文老師及軍中上尉，所以還識字，她說丈夫有失智現象，父親已去世約70年了，今晚外出前，直說他爸爸回來了，他要去巷口接他回來，當時她不以為意，而且老翁也時常會在家附近走走運動，就回來了，没想到，這次病情加重，已無法清楚表達自己年籍，將會特別注意，她感謝警方護老翁安全返家。

副所長張祐誠表示，這次能成功幫93歲的人瑞送回家非常開心，以各種警政科技的資源協助才能夠讓老翁安全返家，他提醒民眾，若是家中有經常或可能會走失之老人或孩子，可以在其手上配戴防走失手環或是在其衣物繡上名字與緊急聯絡人電話，才能夠更快速的讓警方正確掌握迷失民眾的身分並通知家屬。

90歲失智老翁要帶離世70年的父親回家，台中清水警方協助帶他回家。圖/警方提供
90歲失智老翁要帶離世70年的父親回家，台中清水警方協助帶他回家。圖/警方提供
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老翁失智人臉辨識

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