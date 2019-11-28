清潔工苦存約6萬失而復得 寫信謝警：像作戰一樣快速

2019-11-28 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市姚男是臨時清潔工，苦存2個月薪水要還友人，卻在騎車途中遺失錢包，水湳所員警調閱監視器，翌日就尋獲現金59500元，姚到派出所感動落淚領取。本周二，水湳所收到姚寄的感謝信，寫下警察受理他的遺失案，「像作戰一樣，快速行動起來」，字裡行間的感謝，讓承辦員警感到相當窩心。

台中市警局第五分局水湳所本月19日接獲蔡女報案，蔡女18日在四平路撿到一個黑色皮包，內裝有現金59500元，員警余奕璁、何百爵立即調閱相關監視器，並到附近店家詢問失主線索，再以機車車牌號碼循線通知姚姓失主。

原來，年約50多歲的姚男從事臨時清潔工，日前生活困頓向友人借款，省吃儉用苦存近2個月的薪水，18日傍晚下班領出59500元預計騎車到北屯區歸還給友人，未料途中錢包遺失，他整個心都涼掉，不知所措，也未想到要報警。

姚男接獲警方電話通知，尋獲他遺失的現金，姚下班喜極而泣直奔水湳所說，生平第一次帶這麼多錢在身上，想還錢感謝友人的幫助卻遺失，沒想到警方動作這麼積極，再三鞠躬道謝。

前天，水湳所捎來一封信，同仁打開一看，原來是姚男寫給員警余奕璁、何百爵的感謝信，字裡行間寫下，「我看到貴所非常重視，像作戰一樣，快速行動起來」、「想不到從投案(應是，報案)錢包丟失到失而復得不過十幾個小時，其中有警察先生們、女士們辛勤的汗水，忘我的工作精神，真正全心為民服務的精神，使我深深感動」。