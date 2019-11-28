台南市安平區鐵皮屋民宅火災 母子及時逃出

2019-11-28 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台南市安平區安北路一樓鐵皮屋印刷工廠，昨晚11點多發生火災，火勢波及隔壁民宅，民宅郭姓母子及時逃出 ，初步了解無人受困。

台南市消防局災害應變中心，昨晚11點多接獲民眾報案，位於安北路一樓民宅和印刷工廠發生火災。

消防人員到場發現鐵皮屋民宅和印刷工廠冒濃煙，馬上出水滅火，火勢在30分內控制。