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平交道車禍差1秒險死 女駕駛：拜託部長解決柵欄故障

2019-11-27 20:54聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

自強號149號列車22日晚間9時許，行經台中市新烏日至成功站間的登寺巷平交道時，撞擊一輛轎車，造成林姓女駕駛、消防局鳳凰女志工受傷送醫，台鐵第一時間在臉書發布，疑有提到駕駛人搶快才釀禍，直到女駕駛友人在臉書爆料才逆轉，交通部長林佳龍今天下午4時30分帶領台鐵局長張政源到醫院，探視住院的林女，並且慰問致歉，林女喊冤盼還清白，也憂平交道柵欄故障問題攸關人命，「實在很害怕、不敢回家，拜託部長解決！」林佳龍強調，是台鐵明顯疏失「妳是無辜的」，承諾會追究責任、徹底檢討，並全面安檢，對林女從優賠償。

林姓女駕駛看到林佳龍前來探視，激動的說「心很痛、身體也很痛！」、「差一秒鐘就不是這樣，還好有行車紀錄器還我清白，否則死無對證，台鐵到第3天才說真相！」林女質疑，為何平交道會故障，而且這個路口平交道常故障，之前她的爸爸也是等平交道柵欄升起，過平交道到一半，火車突然來，趕快後退卻撞到人，現在故障情形更嚴重「實在很害怕、不敢回家，拜託部長解決！」

林佳龍向林女致歉，表示此事是台鐵的錯，讓林女受到霸凌、身心受創，一定會查明真相、追究責任，也說推動鐵路高架化從大慶到烏日段，現在新市長沒有那麼積極，但交通部會持續推動，在鐵路立體化前也會評估林女要求除了有監視器監測，也會派員看守。

台中市議員吳瓊華與林姓女駕駛同為台中市烏日消防分隊消防鳳凰女志工，今天在場。吳瓊華說，她一路陪伴林姓女駕駛，她說林佳龍本來就應該來關心，這是人命關天，林女第一時間沒有被關心又被汙蔑，台鐵再來澄清，傷害已造成，尤其後續鐵道安全，鐵路平交道故障已久，當局應加強安全，別再推卸責任。

林佳龍說明，他在這起平交道事故第一時間就從通報掌握，指示要調查清楚，有疏失就要道歉，也打電話關心林女，現在她身體情況較好，來正式探望。

台鐵局表示，當天事後調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑是登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常。

交通部長林佳龍（左三）帶著台鐵局長張政源等人，到醫院向林姓女駕駛（左一）致歉，承...
交通部長林佳龍（左三）帶著台鐵局長張政源等人，到醫院向林姓女駕駛（左一）致歉，承諾會究責、從優賠償，並全面安檢平交道。圖／台中市議員吳瓊華提供
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台鐵林佳龍台中市

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