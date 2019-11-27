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熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

屋頂飛來盆栽 外送員手遭砸傷

2019-11-27 19:32聯合報 記者林佩均／即時報導

飛來橫禍！台中市洪姓外送員（23歲）前天送餐到北屯區福星路附近，在一樓等顧客下樓取餐時，卻遭上方掉落花盆砸傷手部，所幸送醫後無礙。花盆屋主隨後到醫院表達關心，並談論和解事宜。

前天下午1點多，洪姓外送員騎車到西屯區福星路附近送餐，在一樓等待顧客取餐時，卻遭10樓住戶花盆掉落砸傷，送醫治療。

警方調查，黃姓屋主近日才搬遷到該址，不清楚陽台不能放花盆的規定，而將花盆放在陽台，花盆不慎風吹落砸傷洪男，受傷部位為手部，救護車送醫後，屋主隨後至醫院關切，並討論後續和解事宜，洪男未提出傷害告訴。

洪姓外送員在一樓等顧客取餐，卻遭樓上盆栽掉落砸傷手部。圖/民眾提供
洪姓外送員在一樓等顧客取餐，卻遭樓上盆栽掉落砸傷手部。圖/民眾提供
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洪姓外送員在一樓等顧客取餐，卻遭樓上盆栽掉落砸傷手部。圖/民眾提供
洪姓外送員在一樓等顧客取餐，卻遭樓上盆栽掉落砸傷手部。圖/民眾提供
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外送員救護車台中市

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