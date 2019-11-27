屋頂飛來盆栽 外送員手遭砸傷

2019-11-27 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



飛來橫禍！台中市洪姓外送員（23歲）前天送餐到北屯區福星路附近，在一樓等顧客下樓取餐時，卻遭上方掉落花盆砸傷手部，所幸送醫後無礙。花盆屋主隨後到醫院表達關心，並談論和解事宜。

前天下午1點多，洪姓外送員騎車到西屯區福星路附近送餐，在一樓等待顧客取餐時，卻遭10樓住戶花盆掉落砸傷，送醫治療。