影／嘉義女騎士疑煞車不及 撞上右轉BRT公車

2019-11-27 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



劉姓司機今天駕駛嘉義客運BRT公車，下午約2點10分行經林森西路，右轉民生北路口時，與一輛機車發生碰撞，造成年約50歲郭姓女騎士卡在右後輪前側，經消防救護員救出送醫，劉姓司機當時表示「沒看見機車」，以為是內輪差造成車禍，經公司會同警方檢視車上，及後方車提供行車紀錄器，發現女騎士疑煞車不及衝撞公車，詳細事故原因仍待警方調查。

嘉義基督教醫院表示，郭女到院後身上有骨折、氣胸，經急救後生命徵象比較穩定，在外科加護病房觀察治療。

嘉義客運BRT公車劉姓司機表示，公車原不是走這條路線，因為嘉雄陸橋前方修路，才從林森西路東行右轉民生北路，右轉前停等紅綠燈時已先打方向燈，完全沒看到旁邊有機車，感覺到「碰」的一聲就立即停車。下車查看發現機車在客運右後側，女騎士被卡在輪子前方，並以手大力拍打地面求援，路人立即協助打電話報案。

嘉義客運表示，傍晚會同警方檢視BRT公車的行車紀錄器，及後方汽車提供影片，證實BRT公車停等紅綠燈時，即依規定打右轉方向燈，右轉過程被機車騎士撞上，至於事故原因交由警方調查。