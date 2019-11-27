影／失蹤男公園做日光浴狂灌水 「急行軍」奔回派出所

2019-11-27 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市一名遭通報身心障礙失蹤人口的張男，前天呈大字形躺在草地曬日光浴，救護員到場也不為所動，張透露2天未進食，警員陪同回所時，張走路動作如軍人行軍，警員也陪張一起「急行軍」，兩人喊著「快、快、快」口號進入所內。警方聯繫上張雙親，張見到老邁母親，瞬間變成孩子，撒嬌地叫「媽媽、媽媽」，一家三口溫馨返家。

前天中午，警方接獲消防局轉報，一名男子呈大字形躺在草地上做日光浴，第二警分局公園所警員伍震傑到場了解，原來早上10點已有民眾向消防局通報，張不理會救護人員，救護員查看無異狀後先離開，只是沒想到張一直躺在草地上睡午覺。

伍員叫醒張，張男(50歲)突然坐起身表示自己已睡飽，想要回家，怪異舉動讓伍員嚇了一跳，經查證身分後，原來張男已被通報為身心障礙失蹤人口；張則表示自己已2天沒有進食，相當飢餓。

伍員帶張男返所，但張行走方式相當挺拔，像軍人在行軍，伍員不禁好奇問，「當過軍官？」原來張從小的夢想是當軍人，為配合張步伐，伍跟著喊口號「快、快、快、快」，兩人以「急行軍」方式跑回公園派出所。

張男可能日光浴做太久，竟連灌4瓶礦泉水才心滿意足的停住，警方通知張雙親到場，張看到年邁的雙親，突然變成小孩子般，一直激動的喊著「媽媽、媽媽」。