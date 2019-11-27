地方爭取北水局提供車庫用地 增設佳安消防分隊

2019-11-27 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市龍潭區佳安里十一份觀光園區旁，北水局車庫用地，市議員徐玉樹應地方民意要求，爭取增設消防分隊。北水局副局長郭耀程今天表示，北水局樂意配合地方消防救護安全需求提撥一半土地推動。

桃園市消防局表示，與北水局多次洽談達成無償提供土地共識，最快110年可取得土地，著手地目變更及籌建新消防分隊事宜。

市議員徐玉樹表示，北水局及市府將老舊佳安市場，整修為十一份觀光文化園區後，加上龍潭十一份地區新建大樓屋舍及人口增多，地方建議能尋找適合土地，籌建新的消防分隊。

徐玉樹表示，十一份地區位處中間地帶，消防救護車從龍潭或高平分隊出發，都需一些車程才能抵達。北水局配合石門水庫觀光亮點計畫，提供部分眷舍與市府改建老舊的佳安市場，未來可望成為觀光旅遊新亮點，一旁剛好有北水局公務車輛停車車庫，很適合做建「佳安消防分隊」預定地。