地方爭取北水局提供車庫用地 增設佳安消防分隊
桃園市龍潭區佳安里十一份觀光園區旁，北水局車庫用地，市議員徐玉樹應地方民意要求，爭取增設消防分隊。北水局副局長郭耀程今天表示，北水局樂意配合地方消防救護安全需求提撥一半土地推動。
桃園市消防局表示，與北水局多次洽談達成無償提供土地共識，最快110年可取得土地，著手地目變更及籌建新消防分隊事宜。
市議員徐玉樹表示，北水局及市府將老舊佳安市場，整修為十一份觀光文化園區後，加上龍潭十一份地區新建大樓屋舍及人口增多，地方建議能尋找適合土地，籌建新的消防分隊。
徐玉樹表示，十一份地區位處中間地帶，消防救護車從龍潭或高平分隊出發，都需一些車程才能抵達。北水局配合石門水庫觀光亮點計畫，提供部分眷舍與市府改建老舊的佳安市場，未來可望成為觀光旅遊新亮點，一旁剛好有北水局公務車輛停車車庫，很適合做建「佳安消防分隊」預定地。
北水局副局長郭耀程表示，北水局原則上同意提供車庫一半的土地，供市府消防局籌建新的消防分隊，同時也協助將車庫老舊的管理室拆除及協助更新，但土地位處都市計畫區內，還需完成土地撥用及用地變更手續。消防局表示，已完成可行性評估，北水局樂意提供公有土地促成，取得土地流程可望加速，會配合時程提編預算，著手籌建新的消防分隊。
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