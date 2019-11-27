孕婦羊水破困車陣 北市警開道護送就醫

2019-11-27 18:32 中央社 台北27日電



北市一名孕婦日前羊水破，丈夫駕車載妻前往醫院，適逢上班尖峰車潮而緊急向警方求助，員警楊順守立即騎警用機車開道協助，不到10分鐘就抵達醫院並順利生產。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下交通分隊分隊長楊順守20日上午近8時在北市羅斯福路、興隆路口服勤時，突然有名張姓男駕駛搖下車窗且神情緊張，急促告知楊順守其妻羊水提早破了，但適逢上班交通尖峰時段，擔憂趕不及到醫院生產，才請求協助。

楊順守看到汽車後座載著表情痛苦的孕婦和驚慌失措的3歲女童後，他立即騎乘警用巡邏機車、開啟警示燈和警報器開道，並示意張男駕車跟隨其後，期間沿路行駛公車專用道，若遇路口紅燈時則鳴笛示意其他車輛讓道。

原本平日非尖峰時段至少需16分鐘以上的車程，在警方協助開道下，當天僅花約8、9分鐘車程便順利抵達台大醫院。

文山二分局說，當一行人到院後約5分鐘，急診室便傳來新生兒的哭聲，張男喜獲麟兒後感謝表示，若非警方熱心助人、協助開道，孕妻恐延誤就醫；另，陪同母親生產的女童也當場向楊順守說「謝謝警察叔叔，救了媽媽」。

楊順守同樣是身為兩個孩子的父親，他表示，當時在急診室聽到嬰兒順利出生，覺得很高興能協助到民眾，自己感同身受。