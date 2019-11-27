台北艋舺龍山寺 4度捐贈新北消防救災器材
台北市艋舺龍山寺秉持著「慈悲大愛、法音普施」理念，今天在台北市龍山寺前方廣場捐贈破壞器材10套給新北市消防局，由新北市消防局長黃德清代表接受捐贈並回贈感謝狀，表彰其善行義舉。
今年恰逢艋舺龍山寺建寺滿280年，龍山寺是萬華地區是極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力，新北市消防局分別在104年獲贈半乾式防寒衣115套，106年獲贈100套空氣呼吸器及20套潛水裝備，107年獲贈消防衣、帽、鞋150套與70支潛水用氣瓶，今年董事長黃書瑋及各位董監事的全力支持下，獲贈10套電動及油壓破壞器材組供消防人員使用，歷年來捐贈新北消防局各項裝備器材，累計達2480萬元，創下新北市消防局獲贈總金額最高紀錄。
黃德清表示，艋舺龍山寺今天捐贈這批破壞器材，將配發至10個鄰近高速公路或快速道路的分隊，讓執行車禍救助或災害現場需要破壞救援時，消防人員可以在第一時間趕往現場，解救受困的民眾。他非常感謝艋舺龍山寺博施濟眾與聞聲救苦的精神，藉由社會各界的支持，提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。
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