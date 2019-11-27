台北艋舺龍山寺 4度捐贈新北消防救災器材

2019-11-27 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



台北市艋舺龍山寺秉持著「慈悲大愛、法音普施」理念，今天在台北市龍山寺前方廣場捐贈破壞器材10套給新北市消防局，由新北市消防局長黃德清代表接受捐贈並回贈感謝狀，表彰其善行義舉。

今年恰逢艋舺龍山寺建寺滿280年，龍山寺是萬華地區是極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力，新北市消防局分別在104年獲贈半乾式防寒衣115套，106年獲贈100套空氣呼吸器及20套潛水裝備，107年獲贈消防衣、帽、鞋150套與70支潛水用氣瓶，今年董事長黃書瑋及各位董監事的全力支持下，獲贈10套電動及油壓破壞器材組供消防人員使用，歷年來捐贈新北消防局各項裝備器材，累計達2480萬元，創下新北市消防局獲贈總金額最高紀錄。