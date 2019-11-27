桃園市弱勢、高風險家庭 火災警報器安裝率94%

2019-11-27 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市消防局今天在市政會議提出「桃園市火災警報器設置及推廣現況」專題報告，副市長游建華表示，早期家戶是以滅火器為主要防災配備，自2010年修法後，防災設備的重點以火災警報器為主，桃園升直轄市後在消防單位的努力下，火災警報器安裝率從37%提升為77%，而弱勢家戶和高風險家庭安裝率甚至達94%，成效良好。

游建華指出，市府希望桃園所有的家戶都能安裝火災警報器，除要求新建透天住戶都需加裝住宅用火災警報器外，對於老舊公寓住宅，仍請消防局及各區公所等單位多加宣導居家防火安全教育，協助市民朋友主動依法設置，以提升家戶用火安全。

游建華說，火災警報器能在火災初期偵測到火煙並及時發出警報，不但示警住戶甚至鄰居都能聽到警報音，利於及時通報119，並採取初期滅火及避難逃生等應變措施，可以說是居家防火安全的守護神，藉由推廣和補助安裝火災警報器，大幅提升市民的自主防災意識。