警用反光背心常汙損警示效果差 他一口氣全捐147件
台南市西港區「顯昌眼鏡實業有限公司」董事長周文雄兼任大台南警察之友會佳里辦事處主任，感受到員警執勤安全配備之不足，尤其使用率極高的反光背心，多有髒汙、破損現象，以致警示效果大打折扣，擔憂員警執勤安全，但卻礙於經費無法一次性汰換補足，與一起經營公司的胞弟周文德商議後，決定捐贈佳里警分局員警執勤安全配備一批。
捐贈儀式今天下午在佳里警分局4樓禮堂舉行，捐贈項目有反光背心147件、警示肩燈147個、勤務腰包147個，另刑事警察人員則捐贈24個具有「耐切割防穿刺」功能的背包，以求能確實保障每位警察同仁執勤的安全。
佳里分局分局長斯儀感謝周文雄董事長、周文德總經理的義氣相挺，鼎力贊助，一次性補足同仁執勤安全配備，期勉所屬警察同仁，務必戮力從公，打擊犯罪，確保轄區治安，以不負周董事長兄弟之美意與支持。
周文雄、周文德兄弟分別兼任大台南警察之友會佳里辦事處主任，以及西港警友站副站長，平時熱心公益，尤其是對站在第一線守護治安的警察，相挺不遺餘力，兩人都希望藉由這次的捐贈達到「拋磚引玉」的作用，喚起社會大衆對警察執勤安全的重視，警察執勤安全受到保障，警察尊嚴得以維護，社會治安才能得以確保。
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