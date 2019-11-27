警用反光背心常汙損警示效果差 他一口氣全捐147件

2019-11-27 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市西港區「顯昌眼鏡實業有限公司」董事長周文雄兼任大台南警察之友會佳里辦事處主任，感受到員警執勤安全配備之不足，尤其使用率極高的反光背心，多有髒汙、破損現象，以致警示效果大打折扣，擔憂員警執勤安全，但卻礙於經費無法一次性汰換補足，與一起經營公司的胞弟周文德商議後，決定捐贈佳里警分局員警執勤安全配備一批。

捐贈儀式今天下午在佳里警分局4樓禮堂舉行，捐贈項目有反光背心147件、警示肩燈147個、勤務腰包147個，另刑事警察人員則捐贈24個具有「耐切割防穿刺」功能的背包，以求能確實保障每位警察同仁執勤的安全。

佳里分局分局長斯儀感謝周文雄董事長、周文德總經理的義氣相挺，鼎力贊助，一次性補足同仁執勤安全配備，期勉所屬警察同仁，務必戮力從公，打擊犯罪，確保轄區治安，以不負周董事長兄弟之美意與支持。