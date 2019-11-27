大八飯店消費糾紛 台灣消保會將為消費者打團訴

2019-11-27 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市大八飯店停止營業，但消費糾紛未歇，高雄市政府消保官殷茂乾今天表示，團體訴訟勢在必行。高雄市政府已委託台灣消費者保護協會替大八飯店消費糾紛 提起團體訴訟，高市府和消保會將在12月5日下午5時之前受理相關消費者申訴並填寫打團訴的相關資料。

台灣消保協會今天和高雄市政府消保官到高雄市議會為購買大八飯店餐券的消費者發聲。消保會表示，9月3日曾協助消費者召開記者會要求大八飯店就消費者已付款的喜宴訂席定金及餐券部分退款，事後除了當天出席記者會的消費者及部分訂喜宴席的人收到退款之外，其他持有餐券的人並未獲得退款，甚至沒有接到任何大八飯店人員的聯絡，消保會試與大八飯店負責人聯繫，但都聯繫不上。

消保會表示，大八飯店現址另有其他業者經營，可是坐落裕誠路的大八飯店建築物不是大八飯店原來經營者所有，新的經營者也是向建物所有人承租，和大八飯店一點關係都沒有，完全不接受大八飯店流通在外的餐券。

殷茂乾說，開協調會時有通知大八飯店，業者有到場一次，當時說沒有現金，可是以目前已知的消費者購買餐券情形來講，盼金額不是很大，希望大八飯店能發揮企業良心，至於團體訴訟，勢在必行。

消保會指出，大八飯店並非沒有資產，但目前已有銀行進行訴訟及拍賣程序，消費者為獲得權益保障，必須盡快取得債權。