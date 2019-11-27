親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

大八飯店消費糾紛 台灣消保會將為消費者打團訴

2019-11-27 14:28聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市大八飯店停止營業，但消費糾紛未歇，高雄市政府消保官殷茂乾今天表示，團體訴訟勢在必行。高雄市政府已委託台灣消費者保護協會替大八飯店消費糾紛　提起團體訴訟，高市府和消保會將在12月5日下午5時之前受理相關消費者申訴並填寫打團訴的相關資料。

台灣消保協會今天和高雄市政府消保官到高雄市議會為購買大八飯店餐券的消費者發聲。消保會表示，9月3日曾協助消費者召開記者會要求大八飯店就消費者已付款的喜宴訂席定金及餐券部分退款，事後除了當天出席記者會的消費者及部分訂喜宴席的人收到退款之外，其他持有餐券的人並未獲得退款，甚至沒有接到任何大八飯店人員的聯絡，消保會試與大八飯店負責人聯繫，但都聯繫不上。

消保會表示，大八飯店現址另有其他業者經營，可是坐落裕誠路的大八飯店建築物不是大八飯店原來經營者所有，新的經營者也是向建物所有人承租，和大八飯店一點關係都沒有，完全不接受大八飯店流通在外的餐券。

殷茂乾說，開協調會時有通知大八飯店，業者有到場一次，當時說沒有現金，可是以目前已知的消費者購買餐券情形來講，盼金額不是很大，希望大八飯店能發揮企業良心，至於團體訴訟，勢在必行。

消保會指出，大八飯店並非沒有資產，但目前已有銀行進行訴訟及拍賣程序，消費者為獲得權益保障，必須盡快取得債權。

消保會呼籲持有大八飯店或是潮坊餐券、禮券的消費者，盡速向高雄市政府或消保會提出申訴，並填寫資料，以便消保會後續協助受害消費者向大八飯店求償。欲參加的消費者可到高雄市政府消費者服務中心或消保會辦公室，或網站下載填寫申請表格(4張)，在今年12月5日下午5時前繳交相關表格及餐券，以便統計金額及展開提出團體訴訟的作業。

高雄市政府委託台灣消費者保護協會替大八飯店消費糾紛的消費者提起團體訴訟，12月5...
高雄市政府委託台灣消費者保護協會替大八飯店消費糾紛的消費者提起團體訴訟，12月5日下午5時之前受理相關消費者申訴。記者楊濡嘉／攝影
分享

高雄市喜宴消保官

相關新聞

影／少年深夜滋事滑手機不甩警 警霸氣：全部蹲下！

2019-11-27 11:50

影／停車釀禍！老翁駕休旅車急右切 女騎士遭輾多處傷

2019-11-27 11:28

駕法拉利釀死亡車禍 肇事男澄清：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24

人民「保母」揪感心 母載幼女搖晃不適警助就醫顧女童

2019-11-27 10:28

獨居老先生車禍亡 暖警頭七查出身分通知家屬入土為安

2019-11-27 10:07

桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43

台東父子磯釣8歲兒落海 海巡及時救援保命

2019-11-27 09:36

影／台南市狹小巷民宅火災 水線拉了100多公尺滅火

2019-11-27 08:34

台中大里化妝品倉庫凌晨火警 波及車體加工廠

2019-11-27 08:24

法拉利跑車逆向撞2機車 1死1傷

2019-11-27 00:00

疑強風吹落900公斤路牌 砸死騎士

2019-11-26 23:22

火車行駛中... 女子開門跳車摔月台險遭斷手

2019-11-27 14:25

宜蘭婦倒地瀕死 路人CPR消防局AED醫院接手救回一命

2019-11-27 14:24

紙廠戶外廢紙儲存區域深層燃燒 消防員布水線防護中

2019-11-27 14:22

老婦受傷卻不願搭救護車就醫 八德警用巡邏車護送

2019-11-27 13:43

影／機車改裝排氣管 猛催油門太吵 遭惡煞當街砸車

2019-11-27 13:33

大齡單身女戀上假英國工程師 耐心暖女警替她保住2月薪

2019-11-27 13:30

法拉利逆向撞死人 駕駛20萬元交保

2019-11-27 13:11

郵局ATM下架防詐標語？ 苗警：情何以堪？

2019-11-27 12:52

影／孝子下班騎車車禍不治 家屬悲痛盼還公道

2019-11-27 12:23

家境困難偷盜牛樟 最高恐被開罰300萬

2019-11-27 12:07

營造書香解鄉愁 高市圖送書進移民署收容所

2019-11-27 11:43

U值媒／老人家暴案上升反映出長照失敗的一角

2019-11-27 11:38

台中惡煞少年持球棒只打腳 「打斷你雙腳」恐嚇意味濃

2019-11-27 11:14

深夜蛇行逆向亂竄連闖紅燈 落網還囂張出腳踹警察

2019-11-27 09:27

北流傳意外 工程師職災喪命

2019-11-27 00:03

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22

一口氣記錄74年的歷史 高檢署署誌今天曝光！

2019-11-26 22:00

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

高雄3層樓民宅傳火警 議員兒冒險架梯救屋內嬤孫

2019-11-26 19:42

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

騎士遭900公斤路牌砸中 熱心民眾伸援手助搶救

2019-11-26 18:50

逃逸移工遭丟包醫院不治 疑誤食綠褶菇喪命

2019-11-26 18:16

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

影／北市民眾檢舉未打方向燈第2高 警籲勿「鬼之切入」

2019-11-26 16:25

男子疑掀開水溝蓋想撿回手機 單腳卡在水溝內動彈不得

2019-11-26 15:41

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

影／因包裹被退 男潑汽油揚言縱火遭逮

2019-11-26 15:15
看更多

熱門文章

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

她宿霧6天之旅變地獄行程！ 導遊全程使喚還借錢

2019-11-26 20:35

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

台中大里化妝品倉庫凌晨火警 波及車體加工廠

2019-11-27 08:24

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

攙廉價咖啡豆 西雅圖老總300萬交保 繳回1千萬不法所得

2019-11-26 23:48

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28

這款噁同事！月經來竟抓下體 還問「要聞嗎」

2019-11-26 21:21

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

女子發問「幾歲被叫阿姨會習慣？」 網曝殘酷真相

2019-11-26 19:15

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

李佳芬出售豪宅未申報 法院判連補帶罰近120萬元確定

2019-11-27 13:26

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

駕法拉利釀死亡車禍 肇事男澄清：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24

女客遭強吻還被摸胸猥褻 按摩師辯為她抒壓判刑

2019-11-27 07:33

影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16

桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43

遭臉書社團稱美化車禍數字 南警斥均符合SOP

2019-11-26 23:05

法拉利跑車逆向撞2機車 1死1傷

2019-11-27 00:00

超商地上千元鈔誰掉的？ 這名員警抽絲剝繭破案

2019-11-26 15:13

他疑捲6億潛逃 黑道懸賞2500萬

2019-11-27 00:08

郵局ATM下架防詐標語？ 苗警：情何以堪？

2019-11-27 12:52

三重特教生手腳反綁溺斃浴缸 檢方起訴阿姨凌虐致死

2019-11-26 19:15

台東父子磯釣8歲兒落海 海巡及時救援保命

2019-11-27 09:36

西雅圖咖啡豆標示不符 全聯：即日起販售共四款全下架

2019-11-26 17:17

西雅圖咖啡摻低價豆 全聯：即日起下架

2019-11-26 16:59

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22

嘉縣某派出所長被控與好友妻過從甚密 敗訴拔官

2019-11-26 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top