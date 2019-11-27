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宜蘭婦倒地瀕死 路人CPR消防局AED醫院接手救回一命

2019-11-27 14:24聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

真是生死一瞬間！宜蘭縣政府消防局礁溪分隊本月24日晚間8點多許，獲報礁溪市區中山路有名中年婦人倒地，意識不清。隊員廖昱智率隊員張育承出動救護人車救援，現場發現，婦人躺臥地面，路人施以CPR急救，消防局救護人員初步生命徵象，婦人確定為到院前心肺功能停止(OHCA)，立即繼續給予CPR。

婦人現場一度恢復脈搏，但上救護車後沒多久，又無法評估到脈搏，並呈現瀕死式呼吸狀態，救護人員以AED分析及相關急救處置，AED建議電擊，救護人員使用AED電擊1次並再以CPR急救，約1分鐘後，送抵礁溪杏和醫院，患者恢復生命徵象，醫院接手醫治，成功救回一命。

宜蘭消防局今天指出，救援任務能成功，在於第一時間旁觀者迅速施予CPR以爭取黃金救援時間，加上救護人員當機立斷使用AED電擊器並持續CPR心肺復甦術，使患者到院後能恢復心律。

消防局長徐松奕呼籲，民眾若遇意識不清的患者，為確保第一時間即能給予患者CPR，如經受理報案確定是OCHA案件者，派遣員除了調派救護車前往外，可立刻透過線上即時教學的方式指導民眾對患者實施心肺復甦術，以爭取黃金救援時間。

同時，消防局表示，對救援任務，都以最快速度調派救護人員抵達接手，藉由消防人員的緊急救護技能的專業訓練，提升將急救成功率，搶救更多患者的寶貴生命。

宜蘭婦人倒地瀕死，路人CPR，消防局急救，AED電擊，醫院接手，救回一命。圖／宜...
宜蘭婦人倒地瀕死，路人CPR，消防局急救，AED電擊，醫院接手，救回一命。圖／宜蘭縣消防局提供
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宜蘭婦人倒地瀕死，路人CPR，消防局急救，AED電擊，醫院接手，救回一命。圖／宜...
宜蘭婦人倒地瀕死，路人CPR，消防局急救，AED電擊，醫院接手，救回一命。圖／宜蘭縣消防局提供
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患者CPR

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