大齡單身女戀上假英國工程師 耐心暖女警替她保住2月薪

2019-11-27 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園1名越南籍女移工在網路認識自稱英國工程師的男友，對方以要送她IPHONE、黃金，佯稱包裹卡關需要4萬元疏通，阮昨到銀行匯款被機敏行員攔下，警員張品莉耐心和她解釋，表示「我知道你隻身在台工作辛苦需要依靠，但請你相信我們」阮女這才知掉入愛情陷阱，所幸保住2個月的薪水。

桃園警分局指出，阮女（51歲）自稱在網路認識1名英國工程師，彼此感情發展迅速，對方說寄了1個禮盒內有IPHONE 11、黃金首飾及美金2萬元要給她，但因住址有誤被留置在郵政單位，需要一筆4萬元的運送費才能解套，要求阮依他所示的帳戶匯錢過去。

阮女信以為真，昨天到銀行準備匯款時，行員認為疑似受騙通知轄區景福派出所處理，警員張品莉、謝雨峻及蕭寶吉到場後，因阮女中文不太流利，對於員警解釋內容一知半解，警方再找來1名越南籍通譯協助溝通。

此外，張員詢問阮女，對方說是英國人，但怎麼會回你越南話？表示他不是真正的英國人，但阮一開始仍深信不疑，表示雙方溝通都是用手機傳訊的，還說他腳受傷住院無法行動，認為是警方誤會了，但張質疑，男子既然受傷那要怎麼拍這些照片傳給妳？阮這才無奈不知如何回應。

張員並解釋說，只要確認寄件地點，再請越南的親友幫忙拒領，這樣有保障還兼省運費，且很多詐騙用的照片都是網路上找得到，對方真的是在騙你的辛苦錢，她並問阮「你一個賺多少錢」，阮則說「沒有到2萬元」，張員則回，你1個月不到2萬元，對方一次就跟你要4萬，這樣2個薪水就沒了。

張員見阮女神情落寞、潸然淚下，語重心長和她說「我知道你1個人在台灣打拚生活很辛苦，你可能需要一個依靠，但你要不要相信我們，跟我們回一趟派出所」，並向她保證，如果我們找到網路上這些照片，那就請你相信我們。