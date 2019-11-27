親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一座可貴的「自由」——寫在金馬56之後

獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

家境困難偷盜牛樟 最高恐被開罰300萬

2019-11-27 12:07聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山鄉特富野地區39歲葉姓嫌犯日前因為家境困難，25日開車經過大埔事業區第200林班，異想天開拿鏈鋸鋸切林班內的牛樟，望能變賣賺錢，被正察看盜伐案件的林務局嘉義林管處奮起湖工作站員工發現，立馬跳下山谷逃逸，警方循線逮到人後依森林法移送法辦。

嘉義林管處說，被害牛樟材積12.99立方公尺、價值200多萬元，如確定葉嫌有盜砍樹木事實，將可依森林法第50條，處6個月以上5年以下有期徒刑，併科罰金30萬以上300萬元以下，因牛樟為貴重木材將可能視情況加重刑罰。

葉嫌表示，他是在地人但山上的工作不好找還要照顧家裡的妻小，最近因為缺錢又有3萬元的貸款繳不出來，真的被錢逼急了，路過林班看到裡面的木頭想說可以賺一點錢回來，沒想到第一次犯案就被抓，讓他直呼以後不敢了。

林務局嘉義林管處表示，他們23日接獲熱心登山客藉由林務局建置「山老鼠雷達站」通訊群組通報，表示特富野地區有盜伐案件，25日由奮起湖工作站前往察看，發現葉嫌正在盜砍1株牛樟倒木。

葉嫌逃逸後嘉義林管處立即聯繫嘉義縣警察局竹崎分局達邦派出所與警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊，透過林管處與檢、警的合作，案發8個小時後循線抓到葉嫌。

嘉義林區管理處表示，阿里山鄉特富野山區為重點巡護區域，平日由奮起湖工作站、達邦派出所、保安警察第七總隊第七大隊不定期執行聯合巡查，如果民眾發現有盜伐、濫墾等非法情事，可以利用林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，或撥打保林免費專線0800-057-930、0800-000-930通報。

嘉義縣阿里山鄉特富野地區大埔事業區第200林班日前發生山老鼠盜伐牛樟一案，被害牛...
嘉義縣阿里山鄉特富野地區大埔事業區第200林班日前發生山老鼠盜伐牛樟一案，被害牛樟材積12.99立方公尺、價值200多萬元。圖／林務局嘉義林管處提供
分享
民眾如果發現山區有樹木被盜伐的狀況，可以拍照通報林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站...
民眾如果發現山區有樹木被盜伐的狀況，可以拍照通報林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站」。圖／林務局嘉義林管處提供
分享
嘉義縣阿里山鄉特富野地區大埔事業區第200林班遭盜伐的牛樟上已張貼告示，呼籲山老...
嘉義縣阿里山鄉特富野地區大埔事業區第200林班遭盜伐的牛樟上已張貼告示，呼籲山老鼠如盜砍林區木材將依森林法第50、52條開罰。圖／林務局嘉義林管處提供
分享

竊盜

相關新聞

影／少年深夜滋事滑手機不甩警 警霸氣：全部蹲下！

2019-11-27 11:50

影／停車釀禍！老翁駕休旅車急右切 女騎士遭輾多處傷

2019-11-27 11:28

駕法拉利釀死亡車禍 肇事男澄清：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24

人民「保母」揪感心 母載幼女搖晃不適警助就醫顧女童

2019-11-27 10:28

獨居老先生車禍亡 暖警頭七查出身分通知家屬入土為安

2019-11-27 10:07

桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43

台東父子磯釣8歲兒落海 海巡及時救援保命

2019-11-27 09:36

影／台南市狹小巷民宅火災 水線拉了100多公尺滅火

2019-11-27 08:34

台中大里化妝品倉庫凌晨火警 波及車體加工廠

2019-11-27 08:24

法拉利跑車逆向撞2機車 1死1傷

2019-11-27 00:00

疑強風吹落900公斤路牌 砸死騎士

2019-11-26 23:22

郵局ATM下架防詐標語？ 苗警：情何以堪？

2019-11-27 12:52

影／孝子下班騎車車禍不治 家屬悲痛盼還公道

2019-11-27 12:23

營造書香解鄉愁 高市圖送書進移民署收容所

2019-11-27 11:43

U值媒／老人家暴案上升反映出長照失敗的一角

2019-11-27 11:38

台中惡煞少年持球棒只打腳 「打斷你雙腳」恐嚇意味濃

2019-11-27 11:14

深夜蛇行逆向亂竄連闖紅燈 落網還囂張出腳踹警察

2019-11-27 09:27

北流傳意外 工程師職災喪命

2019-11-27 00:03

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22

一口氣記錄74年的歷史 高檢署署誌今天曝光！

2019-11-26 22:00

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

高雄3層樓民宅傳火警 議員兒冒險架梯救屋內嬤孫

2019-11-26 19:42

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

騎士遭900公斤路牌砸中 熱心民眾伸援手助搶救

2019-11-26 18:50

逃逸移工遭丟包醫院不治 疑誤食綠褶菇喪命

2019-11-26 18:16

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

影／北市民眾檢舉未打方向燈第2高 警籲勿「鬼之切入」

2019-11-26 16:25

男子疑掀開水溝蓋想撿回手機 單腳卡在水溝內動彈不得

2019-11-26 15:41

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

影／因包裹被退 男潑汽油揚言縱火遭逮

2019-11-26 15:15

超商地上千元鈔誰掉的？ 這名員警抽絲剝繭破案

2019-11-26 15:13

小二男童翹課偷開貨車 踩油門自撞護欄

2019-11-26 15:12

澎湖消防水庫車駕訓 疑剎車故障路口追撞

2019-11-26 14:25

苗栗縣長徐耀昌搭救災車出庭應訊 議員：恐涉貪汙罪

2019-11-26 14:15

自種菜噴農藥採吃3人中毒 1人插管搶救

2019-11-26 14:13

女與男友吵架後行李丟在路旁 警大包小包拉回派出所

2019-11-26 13:41

八旬老婦為領低收補助迷路 暖警助婦返家

2019-11-26 13:18

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11
看更多

熱門文章

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

她宿霧6天之旅變地獄行程！ 導遊全程使喚還借錢

2019-11-26 20:35

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

台中大里化妝品倉庫凌晨火警 波及車體加工廠

2019-11-27 08:24

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

攙廉價咖啡豆 西雅圖老總300萬交保 繳回1千萬不法所得

2019-11-26 23:48

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

這款噁同事！月經來竟抓下體 還問「要聞嗎」

2019-11-26 21:21

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

女子發問「幾歲被叫阿姨會習慣？」 網曝殘酷真相

2019-11-26 19:15

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

男子擁槍遇眼尖警 竟把責任推父親

2019-11-26 13:19

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

女客遭強吻還被摸胸猥褻 按摩師辯為她抒壓判刑

2019-11-27 07:33

影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16

遭臉書社團稱美化車禍數字 南警斥均符合SOP

2019-11-26 23:05

法拉利跑車逆向撞2機車 1死1傷

2019-11-27 00:00

駕法拉利釀死亡車禍 肇事男澄清：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24

桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43

超商地上千元鈔誰掉的？ 這名員警抽絲剝繭破案

2019-11-26 15:13

他疑捲6億潛逃 黑道懸賞2500萬

2019-11-27 00:08

織圍巾送女友被爸酸「娘炮、不像男人」 網友評論一面倒

2019-11-26 13:08

三重特教生手腳反綁溺斃浴缸 檢方起訴阿姨凌虐致死

2019-11-26 19:15

西雅圖咖啡豆標示不符 全聯：即日起販售共四款全下架

2019-11-26 17:17

西雅圖咖啡摻低價豆 全聯：即日起下架

2019-11-26 16:59

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top