家境困難偷盜牛樟 最高恐被開罰300萬

2019-11-27 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣阿里山鄉特富野地區39歲葉姓嫌犯日前因為家境困難，25日開車經過大埔事業區第200林班，異想天開拿鏈鋸鋸切林班內的牛樟，望能變賣賺錢，被正察看盜伐案件的林務局嘉義林管處奮起湖工作站員工發現，立馬跳下山谷逃逸，警方循線逮到人後依森林法移送法辦。

嘉義林管處說，被害牛樟材積12.99立方公尺、價值200多萬元，如確定葉嫌有盜砍樹木事實，將可依森林法第50條，處6個月以上5年以下有期徒刑，併科罰金30萬以上300萬元以下，因牛樟為貴重木材將可能視情況加重刑罰。

葉嫌表示，他是在地人但山上的工作不好找還要照顧家裡的妻小，最近因為缺錢又有3萬元的貸款繳不出來，真的被錢逼急了，路過林班看到裡面的木頭想說可以賺一點錢回來，沒想到第一次犯案就被抓，讓他直呼以後不敢了。

林務局嘉義林管處表示，他們23日接獲熱心登山客藉由林務局建置「山老鼠雷達站」通訊群組通報，表示特富野地區有盜伐案件，25日由奮起湖工作站前往察看，發現葉嫌正在盜砍1株牛樟倒木。

葉嫌逃逸後嘉義林管處立即聯繫嘉義縣警察局竹崎分局達邦派出所與警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊，透過林管處與檢、警的合作，案發8個小時後循線抓到葉嫌。