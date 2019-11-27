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影／少年深夜滋事滑手機不甩警 警霸氣：全部蹲下！

2019-11-27 11:50聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市南屯區昨晨發生少年持球棒毆人事件，警方出動快打逮捕王姓少年等7人，警方盤查身分時少年漫不經心、低頭滑手機，無視員警詢問，帶隊張姓巡佐耐心規勸年輕人不聽，立馬霸氣大聲喝令，「全部蹲下！」現場少年、少女嚇到傻眼，逐一蹲下並配合盤查身分。

台中市陳男(21歲)從網路結識王姓少年(17歲)，少年昨晨零點多約陳到南屯區文心國小外「聊天」，少年卻叫廖男(28歲)等9人持球棒痛毆陳男，造成陳男雙腳多處擦挫傷，王姓少年一行人駕車逃逸。

台中市警局第四分局春社所到場，先協助陳男送醫，隨後警網在文山東巷內攔查一輛銀色可疑車輛，5名員警請車上廖姓駕駛(28歲)、林男(18歲)、王姓少年、雷姓少年( 17歲)、陳姓少年(17歲)、徐姓少女(17歲)與劉男(20歲)下車受檢。

帶隊主官張姓巡佐與4名員警先請乘車民眾將證件拿出受檢，但一旁少年、男子不停低頭滑手機，不配合警方盤查身分。

張員先勸，「年輕人，我很簡單，你不要一直打手機，聽我講個話嘛」，但一旁少年依舊低頭滑手機，不甩警員規勸，張員立即霸氣喝令，「全部蹲下！莫名其妙！」現場少年、少女傻眼，逐一蹲下並配合警方盤查身分。

警方清查，除了劉男外，王姓少年等6人涉嫌持球棒毆打陳男，並在轎車後車廂起出6支疑似犯案用球棒，全數帶回派出所偵詢。警方調閱監視器，已鎖定另3名嫌疑人，追緝中；陳男目前暫不提告，全案朝違反社會秩序維護法偵辦。

台中市南屯區昨晨發生鬥毆事件，警方逐一盤查涉嫌人身分。記者林佩均／翻攝
台中市南屯區昨晨發生鬥毆事件，警方逐一盤查涉嫌人身分。記者林佩均／翻攝
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台中市南屯區昨晨發生鬥毆事件，警方逐一盤查涉嫌人身分。記者林佩均／翻攝
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台中市警察

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