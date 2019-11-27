駕法拉利釀死亡車禍 肇事男：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



昨天在新北市新莊區駕駛法拉利跑車，遭懷疑飆車失控釀成1死1傷的林姓男子，今天上午被警方帶到新莊警分局偵查隊，面對眾多媒體鏡頭，他只是不斷點頭說：「對不起！」目前已前往板橋殯儀館接受檢察官訊問。

林嫌昨天下午肇事之後，被帶到新莊警分局交通分隊接受調查，今天上午11時許安排相驗，他在偵查隊短暫停留時，強調昨天並未飆車，記得車速大約只有五、六十公里左右。

林嫌說，當時的道路略向左彎，他在行進間突然瞥見右側有貓狗小動物，本能反應煞車減速、將方向盤略往左打嘗試閃避，馬上又向右修正，但卻感覺到後輪打滑，整輛車開始失控，往逆向車道衝去。

他說遠遠有看見前方機車，但是法拉利已不受控制，無法向右拉回，隨後就發生碰撞。由於事發過程只有短短幾秒，他也無從判斷失控偏滑之後車輛是否還在持續加速，也不確定是否因為機械故障造成。

林嫌同時澄清，自己沒有外傳的2個老婆，也沒有開當鋪、經營建設公司，家裡車庫沒有多輛流當超跑，他的本業是投資台中地區朋友開的拉麵店，已離婚單親照顧3個小孩，昨天開的法拉利跑車已經大約20年車齡。