台中惡煞少年持球棒只打腳 「打斷你雙腳」恐嚇意味濃

2019-11-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市南屯區昨晨發生鬥毆事件，王姓少年與陳男在網路認識，少年約陳出來「聊天」，少年卻叫約9名友人持球棒痛毆陳男，前後過程約10多秒，陳男雙腳多處擦挫傷，「打斷你雙腳」警告意味濃。警方火速逮捕王姓少年等6人，查扣6支疑似犯案用球棒。警方表示，陳男暫不提告，警方另鎖定3名嫌疑人，全力緝捕中，全案朝社會秩序維護法偵辦。

台中市陳男(21歲)在網路認識17歲王姓少年，昨晨0點多，少年約陳男到文山國小外「聊天」，兩人聊到一半，一旁忽然衝出9名持球棒男女，不分青紅皂白就往陳男身上猛打，王姓少年也持球棒打人，前後過程約10多秒，打人一方立即鳥獸散。

台中市警局第四分局春社所獲報，3分鐘內馳抵只剩被打的陳男在現場，警方協助叫救護車。據悉，陳傷勢多集中在雙腿，兩腳多處擦挫傷，對方警告「打斷你雙腿」的意味濃厚。

警網循線在文山東巷內發現一輛銀色轎車，廖姓駕駛(28歲)載著林男(18歲)、雷姓少年(17歲)、陳姓少年(17歲)、徐姓少女(17歲)與劉男(20歲)，警方清查，除劉男外，廖等人均有持球棒毆打陳男，並在汽車後車廂起出疑似犯案的6支球棒，全數帶回所內警詢。

警方另逮捕疑似主嫌的王姓少年，但少年對於為何毆打陳的說詞避重就輕，不願多做說明，僅說之前有糾紛。

據悉，廖男等5人均說是王姓少年約他們前來，現場「看到人家打，就跟著上去打」，根本不認識陳男，也不清楚王與陳之間的糾紛。