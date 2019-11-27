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獨居老先生車禍亡 暖警頭七查出身分通知家屬入土為安

2019-11-27 10:07聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區本月17日發生獨居老先生過馬路時被機車撞擊，送醫急救後不治，但他身上...
台南市仁德區本月17日發生獨居老先生過馬路時被機車撞擊，送醫急救後不治，但他身上沒有證件，經過文賢派出所員警連日追查，终於在頭七這天確認身分，讓死者入土為安。
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台南市仁德區台1線奇美博物館前南下路段，本月17日發生1起車禍意外，被撞獨居老先生送醫急救後不治，但他身上無任何辨別身分資料，經過文賢派出所員警連日不斷調閱監視器，查詢失蹤人口系統並實地查訪，终於在死者頭七當天確認他的身分，聯絡上家屬，讓死者入土為安。

11月17日仁德區台1線342公里處南下路段，發生王姓女機車騎士（52歲）涉嫌撞死過馬路路人意外，肇事者未逃逸接受警方調查，警詢後依過失致死罪嫌法辦。

由於死者身上無任何辨別身分資料，事故發生後，文賢派出所員警沿線調閱監視器影像，同時訪查轄區內民眾是否認識該名老先生，並聯繫各里長於里內群組發布其生前最後影像協尋家人，多日無所獲。

副所長蕭添堡、警員蕭伊男堅持不放棄，每天利用協尋人口資訊系統，不斷清查鄰近縣市失蹤人口訪查家屬，並於轄區內挨家挨戶詢問仍然沒有下文。據了解，杜老先生一個人在外獨居，和親人較少往來，他的孫子打電話聯絡不上他，並到祖父住處找不到人，向市警二分局報警協尋。

直至11月23日死者頭七這天，文賢所員警在協尋人口資訊系統上發現一筆新資訊，且特徵符合，立即聯繫報案人即死者外孫前來派出所指認死者身上遺物及照片，經確認身分為92歲杜姓老先生，順利找到家屬，並將遺體交給家屬妥善處理後事。

獨居失蹤

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